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NGR Softlab Alertix SIEM-система Alertix NTA Alertix NDR

SIEM-платформа Alertix предназначена для сбора и обработки данных от различных источников ИТ-инфраструктуры организации, поиска нежелательных событий и инцидентов информационной безопасности. Она включает в себя лучшие практики одного из эффективных SOC-центров России. Технологии доступны заказчикам не только на условиях сервисной модели, но и как самостоятельный продукт, устанавливающийся внутри инфраструктуры организации.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.10.2026 NGR Softlab представила решения класса сетевой безопасности Alertix NTA и Alertix NDR 8
12.10.2026 В SIEM Alertix появилось правило для обнаружения кибератак с использованием языковых моделей 3
16.09.2026 NGR Softlab представила новую версию SIEM Alertix 3.10 с ИИ-помощником и no-code конструктором правил 2
10.09.2026 DataSpace подключил SOC «Спикател» с круглосуточным мониторингом киберугроз 1
17.08.2026 NGR Softlab усиливает безопасность своих продуктов благодаря OEM-партнерству с Axiom JDK 2
06.08.2026 NGR Softlab и SafeTech Lab подтвердили совместимость SIEM Alertix и корпоративного центра сертификации SafeTech CA 3
09.06.2026 SIEM Alertix получила интеграцию с Deckhouse Kubernetes Platform 3
19.05.2026 «Группа Астра» и NGR Softlab объединяют усилия для создания программных комплексов на отечественном стеке 2
29.04.2026 Подтверждена совместимость SIEM Alertix с Ideco NGFW Novum 2
29.04.2026 Выпущена новая версия SIEM Alertix 3.9.1 с интеграцией Max 2
07.04.2026 Реализована интеграция SIEM Alertix с индикаторами компрометации «Технологий киберугроз» 2
22.01.2026 SIEM Alertix 3.9 с новой функциональностью упростит работу аналитиков ИБ 2
10.11.2025 Подтверждена совместимость SIEM Alertix и «Ред ОС» 2
06.11.2025 NGR Softlab вошла в топ-100 крупнейших поставщиков решений для защиты информации по версии СNews 1
08.10.2025 Решения «СберТеха» и NGR Softlab усилят информационную безопасность российских компаний 3
23.07.2025 NGR Softlab завершила интеграцию SIEM Alertix с Secret Cloud Enterprise 3
08.07.2025 Alertix 3.8.0 сократит время выявления угроз 1
30.05.2025 Подтверждена совместимость SIEM Alertix с отечественной СУБД Postgres Pro 2
29.01.2025 Система управления безопасностью файлов от NGR Softlab включена в Реестр отечественного ПО 1
29.01.2025 Дмитрий Пудов, NGR Softlab: Сфера ИБ в России меняется фундаментально 2
26.11.2024 NGR Softlab представляет новый продукт — систему управления безопасностью файлов 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 2
12.11.2024 NGR Softlab получил премию CNews AWARDS 2024 за интеллектуальные решения в ИБ 2
20.08.2024 NGR Softlab выпустил обновленную версию платформы Alertix 1
08.08.2024 «Информзащита» будет интегрировать продукты NGR Softlab в системы заказчиков 2
07.08.2024 «Информзащита» будет интегрировать продукты NGR Softlab в системы заказчиков 2
11.06.2024 NGR Softlab и «Т1 Интеграция» объявили о сотрудничестве в сфере информационной безопасности 2
28.05.2024 NGR Softlab стал участником «Руссофт» 1
20.02.2024 ГК Softline объявляет о начале стратегического партнерства с российским разработчиком решений по информационной безопасности NGR Softlab 1
11.12.2023 Mont усилит импортонезависимость российских компаний с помощью ИБ-решений NGR Softlab 1
07.12.2023 NGR Softlab выпустила обновление SIEM-системы Alertix 2
09.11.2023 OCS начинает сотрудничество с NGR Softlab 1
26.09.2023 NGR Softlab и Inline Telecom Solutions объединяют усилия в сфере информационной безопасности 1
22.06.2023 NGR Softlab выпустил обновленную версию SIEM-системы Alertix 2
30.03.2023 Выручка NGR Softlab выросла в 5 раз, превысив 177 млн рублей по итогам 2022 года 2
16.01.2023 NGR Softlab объявляет о партнерстве с Trust Technologies 1
05.12.2022 NGR Softlab и Cloud Networks обеспечат информационную безопасность компаний 1
23.11.2022 NGR Softlab получила сертификат ФСТЭК для SIEM-системы Alertix 2
14.09.2022 NGR Softlab и Oxygen заключили партнерское соглашение 1
06.09.2022 NGR Softlab представила новую версию SIEM-системы Alertix 2

Публикаций - 47, упоминаний - 78

NGR Softlab и организации, системы, технологии, персоны:

NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 98 45
Информзащита 949 3
Технологии Киберугроз - CyberThreatTech 18 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3219 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 445 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 357 2
Angara MSS - Ангара Ассистанс - Angara Professional Assistance - Ангара профешнл ассистанс 29 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 855 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 320 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 157 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 102 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 48 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 347 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 264 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент - CrestWave Technologies - КрестВэйв Технолоджис - CrestWave Electronics - КрестВэйв Электроникс - Sky Technologies - Скайтех 42 1
Novo BI - Ново Биай 35 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 118 1
Ростелеком - TData - ТДата 74 1
CoWork - Коворкинг Платформ 23 1
Спикател - Speaktel 42 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 435 1
Ростелеком 11067 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5738 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16208 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 213 1
Softline - Софтлайн 3820 1
9741 1
Ред Софт - Red Soft 1274 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 302 1
Fortinet 458 1
Крок - Croc 1971 1
Telegram Group 3024 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1372 1
Diasoft - Диасофт 1185 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 450 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1004 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 567 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9122 2
Кофемания 85 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3169 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 200 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 538 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 390 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 304 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 566 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 278 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 1
ФосАгро 178 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
LEGO 261 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 93 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 77 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5875 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3474 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13956 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3612 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4064 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2097 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 980 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 283 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1088 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 47 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36119 44
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55051 27
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3267 27
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26530 20
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 686 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6739 11
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6639 11
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 536 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5758 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10084 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24156 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36923 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14477 6
Оповещение и уведомление - Notification 6182 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7635 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8534 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7995 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28643 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27101 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5315 5
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 797 5
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 504 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3156 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13351 4
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  896 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34057 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1258 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24864 4
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1260 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18357 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5936 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8815 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2888 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11983 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7897 3
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3825 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2565 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4622 3
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 569 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1007 3
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 43 27
NGR Softlab - Dataplan 48 26
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5893 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1072 2
Linux OS 11688 2
Microsoft Windows 17045 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 131 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 308 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1850 2
OpenAI - ChatGPT 784 1
Axiom JDK СЗИ 184 1
Эшелон НПО - Сканер-ВС 14 1
МТС Exolve 162 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 18 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 121 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 52 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 421 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 121 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 68 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 632 1
Amazon OpenSearch 47 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 33 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 56 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 141 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 66 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
НКТ - Р7-Команда 27 1
SafeTech CA - SafeTech Certificate Authority 43 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 25 1
Ideco NGFW 55 1
НКТ - Р7-Диск 9 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 26 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Pro Backup Enterprise - ProBackup - pg_probackup 53 1
НКТ - Р7-Почта 7 1
НКТ - Р7-Календарь 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Embedded 29 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 16 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 39 1
НКТ - Р7-Задачи 1 1
Пудов Дмитрий 48 19
Ростовцев Евгений 12 6
Дашков Алексей 14 5
Созин Андрей 6 5
Одинцов Илья 8 4
Булатов Александр 5 3
Геллерман Михаил 88 2
Ромашев Анатолий 4 2
Шерстобитов Сергей 57 2
Книгин Михаил 35 1
Гулевич Виктор 9 1
Яценко Вадим 107 1
Григорян Александр 15 1
Ельцов Александр 10 1
Аникин Дмитрий 70 1
Жеглов Глеб 6 1
Галдобин Александр 17 1
Давиденко Алексей 16 1
Анпилов Антон 23 1
Непейвода Евгений 21 1
Желтухин Вадим 77 1
Гушель Светлана 1 1
Варламов Леонид 21 1
Шавшина Ольга 1 1
Зыкова Мария 3 1
Апалькова Наталья 1 1
Шустрова Наталья 18 1
Редько Сергей 8 1
Гордеев Антон 1 1
Восканьянц Иван 2 1
Суравикин Алексей 12 1
Солодилова Варвара 2 1
Тарабаев Евгений 1 1
Якунина Любовь 2 1
Акимова Анастасия 2 1
Филипиди Анна 17 1
Костина Виктория 49 1
Валентик Андрей 1 1
Татевосян Айк 5 1
Суровец Дмитрий 115 1
Россия - РФ - Российская федерация 168995 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48200 2
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 45 1
Великобритания - Юго-Западная Англия - Солсбери 10 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19425 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55146 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13878 1
Германия - Федеративная Республика 13314 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3639 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3250 1
Чехия - Чешская Республика 1353 1
Нидерланды 3778 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 599 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 761 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12065 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54254 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58640 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7588 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7980 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4002 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2394 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27749 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 980 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6706 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11789 2
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 388 2
Английский язык 7088 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34412 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1582 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6708 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6892 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3849 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12465 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8173 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1509 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1456 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1789 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 711 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4061 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2534 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2820 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22115 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5564 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3110 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9165 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 498 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6250 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11011 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 542 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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