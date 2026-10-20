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NGR Softlab Alertix SIEM-система Alertix NTA Alertix NDR
SIEM-платформа Alertix предназначена для сбора и обработки данных от различных источников ИТ-инфраструктуры организации, поиска нежелательных событий и инцидентов информационной безопасности. Она включает в себя лучшие практики одного из эффективных SOC-центров России. Технологии доступны заказчикам не только на условиях сервисной модели, но и как самостоятельный продукт, устанавливающийся внутри инфраструктуры организации.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
NGR Softlab и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 47 1
|Пудов Дмитрий 48 19
|Ростовцев Евгений 12 6
|Дашков Алексей 14 5
|Созин Андрей 6 5
|Одинцов Илья 8 4
|Булатов Александр 5 3
|Геллерман Михаил 88 2
|Ромашев Анатолий 4 2
|Шерстобитов Сергей 57 2
|Книгин Михаил 35 1
|Гулевич Виктор 9 1
|Яценко Вадим 107 1
|Григорян Александр 15 1
|Ельцов Александр 10 1
|Аникин Дмитрий 70 1
|Жеглов Глеб 6 1
|Галдобин Александр 17 1
|Давиденко Алексей 16 1
|Анпилов Антон 23 1
|Непейвода Евгений 21 1
|Желтухин Вадим 77 1
|Гушель Светлана 1 1
|Варламов Леонид 21 1
|Шавшина Ольга 1 1
|Зыкова Мария 3 1
|Апалькова Наталья 1 1
|Шустрова Наталья 18 1
|Редько Сергей 8 1
|Гордеев Антон 1 1
|Восканьянц Иван 2 1
|Суравикин Алексей 12 1
|Солодилова Варвара 2 1
|Тарабаев Евгений 1 1
|Якунина Любовь 2 1
|Акимова Анастасия 2 1
|Филипиди Анна 17 1
|Костина Виктория 49 1
|Валентик Андрей 1 1
|Татевосян Айк 5 1
|Суровец Дмитрий 115 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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