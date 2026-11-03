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Innostage и «Сикрет Технолоджис» объявляют о партнерстве в рамках открытых кибериспытаний

Компания Innostage развернула в своей инфраструктуре систему защищенного обмена и совместной работы с файлами Secret Cloud Enterprise от российского вендора «Сикрет Технолоджис» и готова к совместному участию в открытых кибериспытаниях на платформе для поиска уязвимостей Standoff Bug Bounty. Innostage уже опубликовали промежуточные цели испытаний, и теперь Secret Cloud Enterprise доступен для исследователей безопасности. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

В поисках альтернативы используемому в Innostage решению для корпоративного файлообмена компания обратила внимание на продукт Secret Cloud Enterprise и развернула его в своем контуре. С этого момента началось сотрудничество ИБ-разработчиков. Команда «Сикрет Технолоджис», в свою очередь, предложила включить свое решение в программу открытых кибериспытаний Standoff Bug Bounty, в которой Innostage участвует уже несколько лет.

В совместном проекте Innostage предоставляет действующую инфраструктуру для испытаний и экспертизу в области анализа защищенности. Специалисты компании уже провели собственное тестирование Secret Cloud Enterprise на проникновение и готовы применять его в проектной деятельности. «Сикрет Технолоджис» обеспечивает актуальность установленной версии продукта, своевременный выпуск обновлений и оперативное устранение выявляемых уязвимостей.

К настоящему моменту партнеры согласовали разграничение зон ответственности и подготовили версию приложения для участия в программе Standoff Bug Bounty.

Сотрудничество направлено на практическую проверку защищенности Secret Cloud Enterprise в действующей ИТ-инфраструктуре Innostage. Для Innostage проект также станет примером привлечения разработчиков используемых решений к совместным открытым кибериспытаниям.

«Мы провели пентест Secret Cloud Enterprise в собственной инфраструктуре и убедились в его киберустойчивости. Рассчитываем, что такой формат сотрудничества, как Bug Bounty, поможет заказчикам на практике оценить эффективность решения и даст еще один стимул для его выбора. В целом стоит подчеркнуть, что компания Innostage всегда готова сотрудничать с ИБ-вендорами, в том числе, в рамках совместных кибериспытаний», — отметил Тимур Кушарев, ИТ-директор Innostage.

«Сотрудничество с Innostage позволяет нам дополнительно продемонстрировать преимущества применения Secret Cloud Enterprise в корпоративной инфраструктуре. В дальнейшем мы планируем расширять взаимодействие с Innostage. Совместное продвижение наших решений дает нам возможность значительно увеличить аудиторию заказчиков», — сказал Леонид Варламов, заместитель генерального директора «Сикрет Технолоджис».

Об участии Innostage в открытых кибериспытаниях

Открытые кибериспытания Innostage — публичный проект по проверке цифровой устойчивости компании в формате багбаунти на платформе Standoff Bug Bounty. Независимые исследователи проверяют возможность реализации заранее определенных недопустимых событий, способных нанести критический ущерб бизнесу. Мониторинг и реагирование на атаки обеспечивает собственный центр противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART.

Программа действует непрерывно. Общий фонд вознаграждений составляет 20 млн руб. По данным Innostage, со времени ее запуска в тестировании инфраструктуры вендора на проникновение приняли участие более 2100 исследователей, но за более чем 870 дней им не удалось реализовать ни одного успешного критического инцидента.

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