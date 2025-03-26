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Остренин Алексей
Остренин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Левиков Антон 69 1
|Ступин Антон 11 1
|Смирнов Денис 24 1
|Члек Сергей 25 1
|Давыдова Полина 13 1
|Байков Борис 1 1
|Даев Павел 2 1
|Коровкин Владимир 16 1
|Орлик Сергей 83 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
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