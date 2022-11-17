МТС и «Датапакс» обеспечат внедрение инноваций в транспортный комплекс России

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о том, что ее дочерняя компания «МТС авто» и разработчик информационно-технологических решений для пассажирского транспорта «Датапакс» подписали соглашение о сотрудничестве в целях развития инноваций в общественном транспорте и повышения качества транспортного обслуживания в стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обе компании входят в Ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика», миссия которой – цифровая трансформация транспортного комплекса России.

В рамках сотрудничества компании будут оптимизировать процессы на общественном транспорте: развивать существующие цифровые сервисы и внедрять технологические инновации для обеспечения прозрачности пассажирских перевозок, совершенствования работы транспортной системы и улучшения качества обслуживания населения.

«За последние годы общественный транспорт в России значительно модернизировался и стал единой системой, которая отвечает высоким требованиям безопасности. Ведущую роль в этом процессе играют внедрение цифровых технологий и совместная многоуровневая работа государства и бизнеса. Поскольку миссия МТС как технологической компании – улучшать качество жизни людей с помощью инноваций, мы рады внести свой вклад в развитие и повышение качества транспортного обслуживания. Рассчитываем, что наш опыт экспертизы в области мониторинга и анализа данных о состоянии пассажирских перевозок обеспечит возможность прогнозирования и моделирования направлений развития транспортного комплекса в целом и создаст основу для перехода на новый уровень цифровой зрелости в соответствии с Транспортной стратегией России. В этих целях мы объединяем усилия с уникальным опытом “Датапакс” и планируем сформировать бесшовную цифровую среду пассажирских перевозок», - сказал генеральный директор «МТС авто» Денис Смирнов.

«Для нас важно, что “МТС aвто” разрабатывает передовые ИТ-продукты для транспорта, а экосистема МТС включает широкий спектр современных сервисов и охватывает все российские регионы. “Датапакс”, со своей стороны, внедряет в регионах комплексные цифровые решения, в разы повышающие эффективность пассажирских перевозок. Под управлением наших цифровых сервисов работает четверть всего общественного транспорта страны. Вместе с МТС мы способны предложить российским регионам интегрированные решения следующего поколения, которые зададут новую архитектуру цифровой мобильности», – отметил генеральный директор компании «Датапакс» Алексей Остренин.

«Один из векторов развития пассажирского транспорта сегодня – предоставление пользователям максимального удобства, как с точки зрения способов оплаты проезда, так и бесшовности в плане использования различных видов транспорта, причем не только при перемещении в рамках одного региона, но и между разными городами и областями. Именно это является целью инициативы “Зеленый цифровой коридор пассажира”. Ее реализация позволит обеспечить любую поездку внутри России без обязательного предъявления документов, использования наличных денег и с учетом всех имеющихся льгот у пассажира. Я уверена, что синергетический эффект, который безусловно, будет достигнут от объединения компетенций двух членов нашей Ассоциации, сделает общественный транспорт еще более гибким, удобным и предсказуемым», – сказала исполнительный директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

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Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) учреждена в 2019 г. при поддержке Министерства транспорта России, является центром компетенций по цифровой трансформации транспортного комплекса Российской Федерации. Ее цель — создание и развитие единого мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории России в интересах участников рынка транспорта и логистики на основе разработки и внедрения новых цифровых технологий, а также объединения усилий и интеграции программ отраслевых компаний и государства.

«МТС авто» – дочерняя компания МТС, основным направлением деятельности которой является предоставление скоростного интернета в автомобилях, разработка автомобильных мультимедийных устройств, систем комфорта, телематики и программного обеспечения к ним. Также компания создает комплексные решения для цифровизации автотранспортной отрасли.

ООО «Датапакс» – российский разработчик и оператор информационно-технологических решений для пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок – комплексный инструмент MaaS, включающий сервисы для органов власти, организаторов перевозок, перевозчиков и пассажиров.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.