Россияне создали смартфон, работающий на ОС «Касперского»

«Аквариус» создала смартфон Aquarius CMP NS M11, производство которого наладила в Ивановской области. Мобильник работает на Kaspersky OS и отличается повышенной программной защищенностью. Также на него можно установить «Аврору» или обычный Android 9. У компании готова партия из 200 устройств, к концу 2021 г. будет выпущено еще 3000 экземпляров, а в дальнейшем линейка пополнится «бронированными» моделями.

Российский «КПК»

Компания «Аквариус» сообщила CNews о выпуске отечественного смартфона специального назначения, предназначенного для корпоративных клиентов и сотрудников государственных организаций, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). В компании устройство называют «первым карманным ПК, полностью спроектированным и произведенным в России». В компании сообщили CNews, что производство организовано в городе Шуя Ивановской области, на производственном комплексе «Аквариуса».

Мобильник получил название Aquarius CMP NS M11, и по умолчанию он работает на базе защищенной операционной системы «Лаборатории Касперского». Экстерьер аппарата разрабатывался специализированным дизайн-центром «ТП лабс».

Aquarius CMP NS M11 способен заменить смартфоны иностранных брендов

«Устройство разработано с применением самой современной элементной базы и с учетом требований по информационной безопасности», – сообщили CNews представители «Аквариуса». Они добавили также, что на 2 декабря 2021 г. сформирована и выпущена первая партия устройств, состоящая из 200 экземпляров Aquarius CMP NS M11. В планы компании входит выпуск до конца 2021 г. еще одной партии, на этот раз состоящей из 3000 смартфонов.

Возможности смартфона

Смартфон Aquarius CMP NS M11 построен на базе 8-ядерного ARM-процессора, модель которого разработчики не раскрывают. «Лицом» аппарата стал экран с диагональю 6,67 дюйма, а работает вся электроника от батареи емкостью 5000 мАч.

Как сообщили CNews представители «Аквариуса», у заказчиков есть возможность выбора операционной системы, которая будет установлена на смартфон. По умолчанию это Kaspersky OS «Лаборатории Касперского», но при необходимости она может быть заменена на операционную систему «Аврора» версии 4.х, до февраля 2019 г. носившую название Sailfish Mobile OS RUS. Разработкой и продвижением системы занимается «Открытая мобильная платформа» (ОМП).

Возможность выбора прошивки смартфона предоставляет далеко не каждый производитель

Также на смартфон может устанавливаться и американская ОС Google Android, но пока только версии 9 образца 2018 г., хотя еще в мае 2021 г. Google показала Android 12. К этой системе предъявляются особые требования – на смартфон может быть установлена только специально адаптированная ее версия, в которой должны быть учтены требования корпоративной безопасности.

Прочие спецификации смартфона, включая разрешение экрана и объемы памяти, на момент публикации известны не были, как и его итоговая стоимость. «Цена устройства для корпоративного использования включается в себя стоимость сервисов, необходимых заказчику и формируется на момент внедрения проекта в инфраструктуру заказчика», – сообщили CNews представители «Аквариуса». Судя по изображениям, смартфон заряжается по интерфейсу USB-C.

Целевая аудитория

Со слов разработчиков, смартфон предназначен в первую очередь «для выполнения корпоративных задач для служащих сферы госуправления, обеспечения служб экстренного реагирования и обязательного соцобеспечения». Также мобильник нацелен на крупных корпоративных заказчиков «с высокими рисками и требованиями по информационной безопасности».

Большой аккумулятор смартфона заряжается по современному разъему USB-C

В качестве примера представители «Аквариуса» привели компании «Газпром», «Роснефть», «Россети», Они отметили, что в штате этих компаний «присутствуют мобильные специалисты, службы эксплуатации, выездные инженеры и другие специалисты с возможностью работать удаленно».

«Катализатором развития рынка корпоративной мобильности в последний год стала пандемия. Массовый перевод сотрудников на удалённую работу привел к необходимости включения персональных устройств в корпоративную среду предприятий. Руководители ИТ-служб корпоративных заказчиков забили тревогу и стали говорить о необходимости перехода от корпоративной мобильности по модели BYOD к модели COBO. И это стало драйвером наших разработок. Мы позиционируем КПК как устройство для доступа через приложения к корпоративным сервисам в защищенном режиме. Один из его элементов — каналы связи, которые защищаются специальным программным обеспечением с применением современных технологий защиты среды передачи данных», – сообщил CNews президент компании «Аквариус» Владимир Степанов.

Планов по распространению смартфона за пределами России у «Аквариуса» пока нет. «Данное устройство предназначено исключительно для внутреннего рынка. Экспортное исполнение требует отдельной доработки», – сообщили CNews представители компании.

Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции Безопасность

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на совладельца НКК (в нее входит «Аквариус») Александра Калинина, мобильник «предназначен в первую очередь для военных и спецслужб». Другой источник «Коммерсанта», осведомленный о деталях проекта, сообщил, что «производитель рассчитывает на спрос, возникающий на фоне усиления контроля использования сотрудниками спецслужб личных гаджетов». «Ситуацию спровоцировали истории о том, что ряд сотрудников вели служебную переписку с личных устройств, которая впоследствии попала в сеть», – добавил он.

На вопрос CNews о сроках внедрения смартфона в российскую армию представители CNews ответили: «Мы позиционируем КПК как устройство для доступа через приложения к корпоративным сервисам в защищенном режиме. Данный режим работы создавался без учета требований военных».

Устройств будет много

Одним смартфоном компания «Аквариус» не ограничится. Как стало известно CNews, в обозримом будущем выйдет модель Aquarius CMP NS M12, наделенная корпусом с защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Также к релизу готовится взрывобезопасное исполнение смартфона, предназначенное для использования на промышленных предприятиях. Инвестиции в разработку устройств превысили 1 млрд руб. Редакция CNews обратилась к представителям «Аквариуса» с вопросом о том, кто входит в число инвесторов, и есть ли среди них госструктуры, и ожидает ответа.

В планы компании также входит расширение линеек продукции для корпоративной мобильности. Со слов представителей «Аквариуса», в будущем могут появиться новые смартфоны, планшеты и ноутбуки с различной степенью защиты, включая противоударные, пыле- и влагозащитные по стандарту IP68, а также взрывобезопасные.

У «Аквариуса» есть опыт в разработке защищенных гаджетов. К примеру, в 2016 г. она выпустила планшет Aquarius Cmp ST471, способный работать как в обычном, так и особо защищенном режиме. Компьютер умеет работать под двумя разными ОС, установленными одновременно, но загружающимися из разных, физически разделенных, разделов памяти.

Дополнение: комментарии разработчиков ОС

После публикации материала в редакцию CNews поступили комментарии разработчиков ОС «Аврора» и Kasperksky OS. Они приведены без изменений.

«Мы плотно и давно работаем с компанией “Аквариус”. В нашем совместном портфолио уже есть несколько планшетов, один из которых, а именно модель NS 220, использовался в завершившейся недавно Всероссийской переписи населения. В нашем модельном ряду, конечно же, есть и смартфоны, и в самое ближайшее время мы покажем ОС “Аврора 4”, которая вышла буквально на днях, и на смартфоне М11 от компании “Аквариус”», – сказал CNews генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес.

«KasperskyOS – специализированная операционная система, ее архитектура позволяет создавать решения, обладающие кибериммунитетом – встроенной защищенностью от подавляющего большинства видов кибератак. Наша ОС ориентирована на использование в интернете вещей и системах управления технологическими процессами в отраслях с высокими требованиями к кибербезопасности. Это промышленность, энергетика, инфраструктура умного города, транспортная инфраструктура. Мы изучаем возможности создания в первую очередь вспомогательного, сугубо профессионального устройства для этих индустрий в рамках реализации мобильных платформ на базе KasperskyOS. Наши партнеры создают и тестируют различные устройства и решения на базе операционной системы KasperskyOS. Мы ведем исследования, проверяем корректность работы ОС на различном «железе» и с разными приложениями и продолжаем развивать возможности мобильной платформы», – сообщили CNews представители «Лаборатории Касперского».