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Воробьев Владислав


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 Точная координация в тесном пространстве: ученые разработали новейший алгоритм для медицинских роборук 1
24.09.2008 Процессный подход в ИТ-службе: пример СУЭК 1
02.08.2006 Москвич-пират отправился за решетку 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Воробьев Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 660 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 99 1
СТК - СервисТоргКомпани 1 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 89 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 328 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3393 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1463 1
Ярапо НП - Ярославская Региональная АнтиПиратская Организация 1 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32622 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10766 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1767 1
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 80 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 243 1
Маршрутизация - Routing 529 1
Стандартизация - Standardization 2198 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2277 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 418 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13011 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 795 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2001 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4270 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7248 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25264 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2489 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25120 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14138 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1057 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 404 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 178 1
NVision Барьер 694 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 298 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1434 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Медведев Алексей 28 1
Бакулева Наталья 1 1
Гузик Сергей 2 1
Чернин Роман 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 151666 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 896 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 114 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1248 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1759 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2595 1
Россия - СФО - Кемеровская область 960 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 641 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 532 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 930 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53452 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 845 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2302 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8067 1
Аудит - аудиторский услуги 2895 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2935 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3578 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6034 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5664 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25160 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 819 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4822 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5160 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375924, в очереди разбора - 747675.
Создано именных указателей - 179630.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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