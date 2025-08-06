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Воробьев Владислав
УПОМИНАНИЯ
|06.08.2025
|Точная координация в тесном пространстве: ученые разработали новейший алгоритм для медицинских роборук 1
|24.09.2008
|Процессный подход в ИТ-службе: пример СУЭК 1
|02.08.2006
|Москвич-пират отправился за решетку 1
Воробьев Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Naumen - Наумен 660 1
|СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 99 1
|СТК - СервисТоргКомпани 1 1
|ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 89 1
|Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 328 1
|МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3393 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1463 1
|Ярапо НП - Ярославская Региональная АнтиПиратская Организация 1 1
|Медведев Алексей 28 1
|Бакулева Наталья 1 1
|Гузик Сергей 2 1
|Чернин Роман 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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