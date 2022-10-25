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«Крок» и «Полюс» создадут систему мониторинга и управления хвостохранилищами

Российская золотодобывающая компания «Полюс» начала проект по модернизации мониторинга состояния гидротехнических сооружений (ГТС) для минимизации рисков аварий и обеспечения непрерывности производственных процессов. Это первый кейс по использованию специализированной системы мониторинга и управления хвостохранилищами (СМУ ГТС) в России.

СМУ ГТС позволяет повысить уровень качества управления хвостохранилищами, создать систему поддержки принятия оперативных управленческих решений и снизить вероятность негативного влияния на окружающую среду, жизнь и здоровье сотрудников производств и жителей регионов, где ведутся горные работы.

Хвостохранилища — объекты повышенного риска, потенциально способные оказывать существенное воздействие на экологию и устойчивость производства. В случае их разрушения и высвобождения опасных отходов (хвостов) за пределы гидротехнических сооружений, значительно возрастают бизнес-риски для добывающих компаний, в первую очередь финансовые и репутационные.

Для решения задачи по модернизации мониторинга состояния дамб хвостохранилищ российская золотодобывающая компания «Полюс» определила необходимость применения ИТ-решения для автоматизации процессов. В качестве пилотного участка для установки СМУ ГТС был выбран Олимпиадинский ГОК.

ИТ-партнером по реализации проекта стала компания «Крок». В рамках проекта в первую очередь «Крок» выполнит обследование ИТ-инфраструктуры и существующих алгоритмов системы мониторинга, разработает стандартизированные отчетные формы. Затем специалисты проведут анализ существующих датчиков контрольно-измерительной аппаратуры (КИА), создадут кросс-секции и 3D-модель объекта с указанием геологической структуры и расположения датчиков, подключат возможность визуализации показаний. После тестирования системы эксперты «Крок» запустят СМУ ГТС в опытную эксплуатацию. Программный продукт фиксирует отклонения от нормы, формирует предупреждающие сигналы и передает их в виде сообщений на мобильные средства связи пользователя. Таким образом, руководители и специалисты разного уровня смогут оперативно отреагировать, предпринимать предупреждающие действия и нивелировать потенциальные риски возникновения инцидентов на хвостохранилищах.

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В дальнейшем компания «Полюс» планирует тиражировать СМУ ГТС на другие объекты предприятия. К системе могут быть подключены различные гидротехнические сооружения обогатительной фабрики, например, непосредственно хвостохранилище, пруд-отстойник, ограждающая дамба хвостохранилища, дренажные насосные станции с системой трубопроводов, пульпопроводы и трубопроводы оборотной воды.

«Располагая современными средствами мониторинга и пользуясь достоверными методами прогнозирования поведения деформаций внутри горного массива и снаружи дамб хвостохранилищ, горнодобывающие предприятия могут проводить объективную оценку рисков, вовремя принимать эффективные управленческие решения по их устранению, тем самым достигать устойчивого функционирования компаний», – сказал директор по отраслевым решениям в горнодобывающей промышленности компании «Крок» Алексей Медведев.

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