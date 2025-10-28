Получите все материалы CNews по ключевому слову
Блинов Алексей
СОБЫТИЯ
Блинов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2971 2
|Прио-Внешторгбанк 8 1
|Финсервис Банк 20 1
|ПСКБ - ПСК банк - Петербургский социальный коммерческий банк 34 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18412 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155073 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396081, в очереди разбора - 732243.
Создано именных указателей - 184977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.