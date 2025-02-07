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ID Finance Platiza Платиза

ID Finance - Platiza - Платиза


07.02.2025 CorpSoft24 оптимизировал управление финансовыми потоками в финтех-группе IDF Eurasia 1
17.01.2017 Platiza увеличила объем выдач на 43% в 2016 году 1
08.02.2016 Platiza превратит дебетовую карту в кредитную 2
11.03.2015 Онлайн-займы на электронные кошельки набирают популярность 3
24.02.2015 Platiza.ru запустил мобильное приложение для Android 3
26.12.2014 В 2014 г. сервис Platiza.ru выдал онлайн-займы на 100 млн руб. 3
12.12.2014 Онлайн-сервис Platiza.ru реализовал возможность получения займа наличными 2
09.07.2014 Портал CreditCardsOnline.ru запустил проект «Займы» 1
27.11.2013 Prostor Capital и Flint Capital проинвестировали Federal Finance Group 2
11.09.2013 Platiza.ru прошла аудит по стандарту безопасности PCI DSS 2
24.05.2013 Новая система скоринга Platiza.ru обеспечит возврат до 90% выданных займов 3
18.01.2013 Объём кредитного портфеля Platiza.ru в 2012 г. достиг 6,5 млн руб. 2
21.12.2012 Deiteriy сертифицировала платежный сервис Platiza.ru по стандарту PCI DSS 2
18.12.2012 Пользователи Qiwi Wallet смогут оформлять онлайн-кредиты в Platiza.ru 2
22.11.2012 Finam Global запустил сервис краткосрочных займов Platiza.ru 2
02.10.2012 В России создали сервис «электронных паспортов» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 32

ID Finance и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7380 3
Deiteriy - Дейтерий 72 3
Visa International 1949 7
FF Group - Federal Finance Group 23 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1091 4
NanduQ - Qiwi 996 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
Finsight Ventures - венчурный фонд 5 1
Flint Capital 9 1
Prostor Capital - Простор Капитал 28 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Совкомбанк - Современный Коммерческий Банк - GE Money Bank - ДжиИ Мани Банк 19 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4763 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15766 11
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5044 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1229 5
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11167 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3543 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13544 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24210 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12061 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27906 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11021 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 705 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14415 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13954 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4699 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9202 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6593 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3026 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29789 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27597 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24519 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50719 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10232 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5041 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12781 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 225 1
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IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 305 1
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Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 430 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 385 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 831 3
Google Play - Google Store - Android Market 3297 2
Google Android 14030 2
Apple iOS 7827 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 588 1
FF Group - НБЭП - Национальное бюро электронных паспортов 6 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
Саломатов Илья 9 9
Смирнов Дмитрий 92 3
Уваров Александр 3 1
Шустиков Сергей 18 1
Артюхов Анатолий 5 1
Шевченко Богдан 2 1
Быкова Юлия 3 1
Гузаиров Андрей 3 1
Мохов Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144856 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43305 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7464 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48151 12
Кредитование - Сrediting - Заём 6715 11
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Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 106 2
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Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1182 1
CreditCardsOnline 15 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 984 1
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