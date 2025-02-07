CorpSoft24 оптимизировал управление финансовыми потоками в финтех-группе IDF Eurasia

Компания CorpSoft24 разработала и внедрила в группе компаний IDF Eurasia информационную систему «Централизованное казначейство» на базе платформы «1С: Управление холдингом 8». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Финтех-группа IDF Eurasia – провайдер экосистемы высокотехнологичных финансовых сервисов для физических лиц и организаций. В группу входят онлайн-банк «Свой банк», сервисы альтернативного кредитования Moneyman и Platiza, а также другие диджитал-компании. IDF Eurasia последние несколько лет растет за счет присоединения новых активов, которые необходимо оптимально интегрировать в экосистему.

Руководство IDF Eurasia приняло решение о внедрении информационной системы «Централизованное казначейство» для повышения эффективности управления финансовыми потоками и обеспечения прозрачного контроля за движением денежных средств всех предприятий группы. В качестве технологической основы системы был выбран специализированный программный продукт для управления казначейскими функциями и контроля за денежными потоками «1С: Управление холдингом 8».

Проект по разработке и внедрению системы «Централизованное казначейство» в ИТ-инфраструктуру заказчика реализовала команда специалистов CorpSoft24. Система «Централизованное казначейство» позволила заказчику комплексно автоматизировать процессы планирования, контроля движения денежных средств, управления финансовыми договорами, повысить скорость и прозрачность финансовых операций.

Кроме того, сократился до минимума риск потенциальных ошибок, которые сотрудники компании могут совершить, выполняя типовые операции вручную. Консолидированные финансовые данные можно анализировать, формировать на их основе точную и объективную отчетность на любом уровне и временном срезе.

Внедренный функционал действует для всех предприятий группы, что гарантирует единообразие их подходов к управлению финансами. Также новая система была интегрирована с четырьмя внешними учетными системами заказчика. Большой объем работ на проекте был обусловлен разным уровнем цифровизации и географической распределенностью активов IDF Eurasia.

«Для повышения бизнес-эффективности все компании нашей группы должны работать в единой информационной среде, по общим принципам и стандартам. Внедренная система «Централизованное казначейство» как раз и стала такой единой средой в сфере управления финансовыми потоками. Она обеспечила централизованный контроль за движением денежных средств, повысила прозрачность и управляемость финансовыми ресурсами группы», – отметила Мария Меркурьева, заместитель финансового директора IDF Eurasia.

«Чтобы свести воедино, синхронизировать все процессы заказчика, нам пришлось применить целый ряд сложных технологических решений в области интеграции. Другим интересным вызовом для нас стала реализация модуля начисления НДФЛ по договорам с инвесторами, который должен был учитывать готовящиеся изменения в законодательстве (введение прогрессивной шкалы НДФЛ) и кастомизацию под требования каждой из групп клиентов IDF Eurasia. Также мы создали бюджетную модель, которая позволяет контролировать лимиты денежных средств на разных уровнях, и сложную систему отчетности, соответствующую специфике компаний группы», – сказала Юлия Носова, руководитель проекта CorpSoft24.

После внедрения системы специалисты «CorpSoft24» продолжают ее доработку и сопровождение. В планах — дальнейшее развитие системы с учетом новых бизнес-задач и требований IDF Eurasia.