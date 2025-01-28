Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167035
ИКТ 13021
Организации 10211
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24954
Персоны 71011
География 2723
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

Ершов Александр



28.01.2025 «Звук» оптимизировал нагрузку на ИТ-службу при росте бизнеса с помощью российского Tikitrik 1
14.07.2016 Платежный сервис RURU вновь подтвердил соответствие стандарту PCI DSS 1
22.03.2016 «Рексофт» помог Azerfon запустить услугу «eКонтроль» 1
14.11.2002 Новосибирск : Рынок системной интеграции 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ершов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Центр Инвест Софт - Центринвест Софт 25 1
Nar - Azerfon-Vodafone 15 1
Deiteriy - Дейтерий 72 1
Diasoft - Диасофт 872 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 1
Рексофт - Reksoft 419 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Visa International 1949 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3315 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5037 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12754 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4752 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13939 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2219 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2132 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10186 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7654 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6408 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8467 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 507 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 289 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66112 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 519 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12192 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30734 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16148 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7574 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24481 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20629 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9195 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11144 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7422 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24172 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24153 1
Apple iOS 7814 1
Google Android 14005 1
Ахундов Азиз 1 1
Несмачный Сергей 2 1
Глобус Дарья 9 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1662 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2455 1
Россия - СФО - Новосибирск 4299 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 1
Россия - РФ - Российская федерация 144440 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48046 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6950 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7842 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16310 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1179 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51082 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3112 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24110 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29074 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2373 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1436 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5424 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13524 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
Создано именных указателей - 167035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще