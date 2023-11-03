Первой российской Kubernetes-платформе исполнилось 6 лет

Первой российской Kubernetes-платформе Deckhouse, разработанной компанией «Флант», исполнилось 6 лет. Решение стремительно развивается, и сегодня на Deckhouse Platform запущено свыше миллиона контейнеров, развернуто более 7000 приложений на 9000+ серверах.

За шесть лет Deckhouse из небольшого внутреннего инструмента трансформировался в полнофункциональную «коробочную» платформу для запуска готовых Kubernetes-кластеров на базе Open Source-компонентов в любой инфраструктуре. В 2021 году состоялся публичный Open Source-релиз платформы после 3-летней внутренней эксплуатации. Deckhouse был размещен в публичном Git-репозитории, одновременно с этим официально анонсированы две версии: Community Edition и Enterprise Edition. В 2022 году решение прошло проверку на соответствие рекомендациям PCI Security Standards Council, а также сертификацию для работы с операционными системами Astra Linux, «РЕД ОС» и Alter OS.

Deckhouse Platform — это Kubernetes-платформа, которая позволяет создавать идентичные K8s-кластеры в любой инфраструктуре. Платформа обеспечивает комплексное и «автомагическое» управление кластерами, а также всеми необходимыми модулями и дополнениями для автомасштабирования, observability, безопасности и service mesh. Под капотом Deckhouse — ванильный Kubernetes и сбалансированный набор Open Source-инструментов, которые стали индустриальным стандартом. В 2021 году решение включено в Реестр российского ПО. На сегодняшний день под управлением Deckhouse находится свыше 300 кластеров 176 компаний по всей России.

«На фоне растущего спроса на отечественное ПО, такие продукты, как Kubernetes-платформа Deckhouse позволяют обеспечивать цифровую бесшовную миграцию с иностранных систем и быструю трансформацию инфраструктурных проектов российских компаний», — подчеркнул Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

Deckhouse — первая российская Kubernetes-платформа, сертифицированная в организации CNCF. Каждая новая версия Kubernetes, получая поддержку в Deckhouse, проходит тесты на совместимость с «ванильными» релизами Kubernetes, чтобы подтвердить корректную работу всех базовых API в соответствии с Certified Kubernetes Conformance Program. Всего на данный момент в мире существует около 60 дистрибутивов, имеющих статус Certified Kubernetes.

Геннадий Попов, WSS-Consulting: Современные СЭД должны уметь быстро решать самые сложные задачи, требуя при этом минимальные доработки Документооборот

«Все эти годы создавая флагманское решение — платформу Deckhouse, мы не стремились повторить путь других международных проектов или импортозаместить их, мы просто упаковывали в удобный формат свою экспертизу по Linux-инфраструктуре и, в частности, тот опыт с Kubernetes, который накопился за годы работы с этой технологией. Такой подход позволил Deckhouse прочно занять свою нишу на отечественном рынке и стать одним из самых зрелых и востребованных инфраструктурных продуктов», — отметил Александр Баталов, генеральный директор АО «Флант».

В настоящее время Deckhouse Platform создает вокруг себя экосистему решений для Enterprise-инфраструктуры. В платформу добавлен модуль Virtualization на основе KubeVirt, который позволяет управлять виртуальными машинами с помощью Kubernetes, а также модуль Delivery на основе werf и Argo CD для непрерывной поставки приложений в Kubernetes. Запущена система мониторинга Okmeter, доступная в двух вариантах: on-premise и SaaS. Функционал продуктовой экосистемы обеспечивает высокую производительность, экономию времени и затрат на поддержку Kubernetes, позволяет компаниям концентрироваться на самом важном — развитии бизнеса и разработке, — обеспечивая уверенность в работе инфраструктуры и информационной безопасности контейнерной среды.