beeline cloud начинает сотрудничество с компанией «Флант»

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) подписал соглашение о партнерстве с компанией «Флант», разработчиком платформы для контейнеризации Deckhouse, основанной на Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений) и других решениях на основе открытого программного обеспечения. Сотрудничество позволит предложить клиентам готовый сервис для размещения и оркестрации контейнерных приложений.

Компании осуществляют целенаправленное продвижение Deckhouse — Kubernetes-платформы, позволяющей быстро создавать и легко поддерживать унифицированные Kubernetes-кластеры, оснащенные необходимыми инструментами и компонентами для организации готовой к работе контейнерной среды. В продуктовом портфеле beeline cloud уже есть услуга Cloud Managed Kubernetes, в рамках которой, предоставляется готовая Kubernetes-инфраструктура, не требующая администрирования на стороне заказчика.

Усилив свое предложение платформой компании «Флант», облачный провайдер предоставит своим пользователям ряд достоинств: расширенные инструменты мониторинга кластеров и запущенных в них приложений с удобными и информативными дашбордами, которые упрощают контроль за инфраструктурой и диагностику проблем; расширенные инструменты информационной безопасности enterprise-уровня (бизнес-задачи крупного бизнеса); графический интерфейс для управления кластерами; встроенные инструменты аутентификации пользователей; предсказуемую и с первого дня готовую к работе в продуктивной среде инфраструктуру.

Отметим, что Kubernetes-платформа Deckhouse входит в реестр российского ПО и соответствует большинству рекомендаций PCI Security Standards Council (организации, которая помогает разрабатывать, применять и улучшать стандарты безопасности для защиты платежных систем) и всем рекомендациям CIS (Center for Internet Security). Платформа надежно защищена от угроз, актуальных для платежных систем, в которых используются контейнерные технологии. Банки, e-commerce (электронная коммерция), финтех-компании и другие финансовые организации уже используют данную платформу для создания собственных сред контейнеризации, а теперь и у клиентов билайн облака появится возможность использовать проверенное и безопасное решение для оркестрации контейнеров. Компания «Флант» уже получила две лицензии ФСТЭК и сейчас проводит процесс сертификации Deckhouse.

Максим Еремин, руководитель направления развития продуктов beeline cloud: «Сервисы по оркестрации контейнерных приложений сейчас очень востребованы российскими компаниями. Предоставляя нашим клиентам продуманные и максимально удобные, c пользовательской точки зрения, решения, мы не могли обойти вниманием разработки компании «Флант» - первым в России сертифицированным поставщиком услуг по Kubernetes - KCSP, а также компанией, создавшей первую в России Kubernetes-платформу».

Александр Баталов, генеральный директор компании «Флант»: «beeline cloud — надёжный облачный провайдер. Мы ожидаем, что наше партнёрство поможет российским компаниям, ориентированным на развитие цифровых сервисов, сосредоточить свои усилия на разработке, не тратя лишнего времени и сил на организацию инфраструктуры — её предоставят ответственный облачный провайдер в лице beeline cloud и ведущий вендор инфраструктурных решений на базе Kubernetes в России в лице „Фланта”».

Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru

