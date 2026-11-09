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Еремин Максим
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Еремин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
|CIS - Center for Internet Security 10 2
|Баталов Александр 30 2
|Яровой Алексей 3 1
|Ширинян Торгом 2 1
|Путилов Роман 2 1
|Александров Вячеслав 6 1
|Галлямов Флюр 2 1
|Витко Вячеслав 3 1
|Смирнов Алексей 277 1
|Яппаров Тагир 113 1
|Никитин Андрей 65 1
|Романов Константин 59 1
|Мартынов Антон 24 1
|Касимов Игорь 24 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Вайнштейн Виктор 40 1
|Савин Сергей 99 1
|Джабиев Георгий 56 1
|Минаева Евгения 3 1
|Бакиев Олег 9 1
|Орловский Алексей 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.