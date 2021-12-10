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Сбербанк подтвердил соответствие международному стандарту безопасности PCI DSS

Сбербанк подтвердил соответствие международному стандарту безопасности PCI DSS. Для усиления защиты платежных карт Сбербанк специально разработал и запатентовал уникальный алгоритм токенизации, позволяющий в режиме реального времени и без влияния на клиента заменять номер карты на безопасный идентификатор для использования во всех внутренних системах Сбербанка.

Технология получила высокую оценку экспертов при ежегодной сертификации на соответствие международному стандарту PCI DSS.

Стандарт PCI DSS разработан Советом по стандартам безопасности индустрии платёжных карт (Payment Card Industry Security Standards Council, PCI SSC). Совет учреждён ведущими международными платёжными системами в целях повышения уровня безопасности данных держателей карт и содействия процессу внедрения новых мер по защите этих данных. Сбербанк является членом совета.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Обеспечение защиты клиентских данных в соответствии с лучшими мировыми практиками и стандартами имеет для Сбербанка особо важное значение. Благодаря масштабной командной работе банковские системы, устройства самообслуживания и POS-терминалы переведены на токенизированные идентификаторы. Мы ценим доверие наших клиентов, стремимся сделать Сбербанк самым безопасным и надежным банком и рады сообщить, что безопасность карточных данных выведена на новый уровень и подтверждена сертификатом соответствия международному стандарту».

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