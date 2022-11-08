Облачная версия платформы корпоративных коммуникаций eXpress стала доступна заказчикам «Айтеко.Cloud»

Российский IaaS-провайдер «Айтеко.Cloud» стал поставщиком SaaS-версии платформы корпоративных коммуникаций eXpress. Это позволит компаниям, предпочитающим облачную модель, не только перейти на отечественный инструмент коммуникации, но и сохранить привычный формат использования.

Облачная версия российской платформы корпоративных коммуникаций eXpress – это готовое к использованию решение, которое дает возможность сократить затраты и время на развертывание платформы на локальных серверах компании. eXpress и «Айтеко.Cloud» совместно ведут подготовку оборудования, развертывание платформы в облаке и обслуживание инфраструктуры.

«Облачная модель eXpress – вариант для компаний, у которых нет желания или необходимости работать с on-premises, – отметил Андрей Врацкий, CEO eXpress. – Сотрудничество с «Айтеко.Cloud» открывает эту возможность для всего рынка. Уже сейчас мы ведем несколько интересных проектов. В дальнейшем рассчитываем на существенный рост внедрений облачной версии нашей платформы».

Все ключевые функциональные преимущества eXpress актуальны для SaaS-версии. Среди них – федерация, платформа корпоративной мобильности, шифрование и разграничение доступа к данным, крипто-контейнер и галерея сертификатов, в том числе ФСТЭК. Также доступны базовые функции: обмен сообщениями и файлами, звонки и конференции, чат-боты, окно бизнес-приложений Smart Apps и интеграция с более 70 корпоративными системами.

«Сотрудничество с eXpress поможет заказчикам быстрее адаптироваться к новой реальности, – сказал Константин Лопаткин, CEO «Айтеко.Cloud». – Еще год назад большинство компаний общались в сервисах, чьи сервера находятся за рубежом. Сегодня они недоступны. Совместная с eXpress работа поможет бизнесу не просто перейти на отечественный продукт, но и сохранить привычный облачный формат».

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eXpress – это платформа корпоративных коммуникаций и мобильности, которая включает в себя мессенджер, групповые аудио- и видеозвонки, платформу для разработки корпоративных ботов BotX, а также единое окно бизнес-приложений Smart Apps, которые обеспечивают мобильный доступ к информационным системам компании.

«Айтеко.Cloud» – это российский провайдер облачных платформ и сервисов. Входит в группу компаний «Айтеко» и сотрудничает с бизнесом любого масштаба – от стартапов до корпораций. Компания помогает бизнесу оптимизировать расходы на ИТ, сократить потери в случае сбоев в работе инфраструктуры и быстро подстроиться под изменения рынка, а также предлагает отечественные ИТ-решения. Все облачные платформы и сервисы «Айтеко Cloud» развёрнуты в одном из самых крупных дата-центров России — ЦОДе «Трастинфо».