Завершился очередной этап модернизации дата-центра «Трастинфо»

Дата-центр «Трастинфо» завершил очередной этап модернизации: система охлаждения ЦОДа усилена современным высокопроизводительным чиллером компании Schneider Electric Uniflair BREF2812A, доработанным под требования «Трастинфо». Монтаж и подключение нового оборудования проводились на площадке ограниченной площади, без остановки дата-центра и ограничений доступности его сервисов для клиентов.

Новый чиллер позволяет усилить мощность и надежность системы хладоснабжения дата-центра «Трастинфо», необходимые в условиях возрастающей нагрузки от клиентского оборудования. В «Трастинфо» размещены ресурсы более 100 заказчиков, в числе которых – холдинги, крупные банки, госструктуры, успешно реализовано более 500 проектов по предоставлению ИТ-инфраструктуры в аренду, размещению серверного оборудования, организации резервных ЦОД и хранилищ данных. С учетом специфики работы ЦОДа и внешних условий (климатических и экологических) новый чиллер был доработан согласно техническому заданию от «Трастинфо»: в частности, создана особая схема электрической цепи для снижения пускового тока, а также доработана конструкция теплообменников. Это позволило снизить расходы на охлаждение и дополнительно защитить оборудование от неблагоприятных экологических воздействий. На базе SCADA-решения WonderWare ведется автоматизированный мониторинг ключевых показателей каждого элемента системы холодоснабжения ЦОДа в соответствии с требованиями ведущих отраслевых стандартов.

«Программа поэтапной модернизации позволяет "Трастинфо" применять самые современные технологические решения и оборудование, обеспечивая надежную инфраструктуру для проектов наших клиентов – крупных банков, холдингов и госструктур. В сотрудничестве с IT Breeze и Schneider Electric мы успешно реализовали проект, который позволит сделать одну из ключевых систем ЦОДа еще более производительной и надежной», – отметил Михаил Луковников, директор ЦОД «Трастинфо».

Все работы по вводу оборудования в эксплуатацию были завершены до начала летнего сезона. Ключевыми факторами успеха проекта стали своевременная поставка оборудования, скорость и качество работ по вводу в эксплуатацию, высокий профессионализм команды инженеров службы эксплуатации ЦОД при проведении монтажа и интеграции нового чиллера в единую систему холодоснабжения «Трастинфо». Были детально проработаны требования к внедряемому решению, организации и сопровождению пуско-наладочных работ, вводу чиллера в эксплуатацию. Партнер проекта, дистрибьютор промышленного оборудования для дата-центров IT Breeze, провел весь комплекс работ: от предпродажной подготовки до установки и запуска чиллера.