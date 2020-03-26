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«Айтеко» предлагает комплекс цифровых решений для удаленной работы

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Компания «Айтеко» представила портфель необходимых цифровых решений для обеспечения дистанционной работы сотрудников компаний любого масштаба.

В связи с объявленной пандемией COVID-19 компании и организации разного масштаба и отраслевой принадлежности перевели или готовятся в ближайшее время перевести всех или часть своих сотрудников на удаленную работу. Для того, чтобы помочь компаниям поддерживать эффективность бизнес-процессов во время карантинных мер «Айтеко» подготовила комплекс решений для удаленной работы «под ключ».

В зависимости от бизнес-требований заказчика, а также с учетом внутренних регламентов и правил информационной безопасности, в состав комплексного решения могут входить следующие компоненты: транспорт и инфраструктура (отказоустойчивый канал связи, мониторинг сети и приложений); информационная безопасность (безопасный доступ VPN, многофакторная аутентификация, антивирусная защита); удаленное рабочее место (система удаленных рабочих столов, система хранения и обмена документов); средства совместной работы (система веб-конференций, система видеоконференций, корпоративный мессенджер, совместное редактирование документов); сервисная BI-платформа (витрины данных с бизнес-показателями, интеграция со всеми системами компании, омниканальное взаимодействие); контроль активности сотрудника (контроль температуры, местоположения и операционной деятельности сотрудника, а также его трафика в реальном времени).

Решение VPN позволяет организовать защищенный канал связи с внутрикорпоративными ресурсами, используя различные алгоритмы шифрования, включая ГОСТ.

Решение «Удаленное рабочее место» позволяет организовать комфортную работу сотрудника вне офиса, достаточно иметь ноутбук и доступ в интернет. В качестве альтернативы компания «Айтеко» может предоставить уже подготовленное рабочее место, в которое входит так называемый тонкий клиент (облегченная версия ПК) и монитор. На ноутбуке или на тонком клиенте пользователю предоставляется рабочий стол со всеми необходимыми прикладными системами: офис, почта, файловый ресурс и т.д. При этом среда офисной работы сотрудника полностью соответствует требованиями информационной безопасности компании.

Кроме того, сотрудникам компаний-заказчиков могут быть оперативно предоставлены стационарные IP-телефоны с функцией видеовызова. IP-телефон обладает большим цветным дисплеем, видеокамерой, громкоговорителем и микрофоном. К аппаратному IP-телефону в качестве дополнения предлагается программный клиент – корпоративный мессенджер, который поддерживает участие в чатах и организацию видеовызовов.

Помимо стандартных офисных приложений у пользователя есть возможность работать в команде и участвовать в веб- или видеоконференциях. Подобные средства также предоставляют возможность одновременной работы с документами, включая внесение правок и отслеживание версионности документов.

Контролировать бизнес-показатели компании поможет Сервисная BI-платформа – бизнес-аналитика нового поколения для поддержки принятия управленческих решений в режиме реального времени. Платформа непрерывно проводит сбор и анализ данных и доступна через браузер из дома и офиса. Возможна обработка персональных данных согласно ФЗ-152.

Для поддержания продуктивной работы команды в условиях удаленной работы компания «Айтеко» предлагает заказчикам развернуть решение по контролю активности сотрудников: учет рабочего времени, отслеживание жизненных показателей (температура) и контроль местоположения.

Все предлагаемые «Айтеко» решения могут быть развернуты как на площадке заказчика, так и из облака «СБКлауд», соответствующего ФЗ-152, включая дополнительные услуги: облачное хранилище; офисный пакет: онлайн-редактор документов; управление проектами (менеджер задач); корпоративная почта MS Exchange

Данные услуги предоставляются на базе собственного ЦОДа «Айтеко» «Трастинфо», соответствующего требованиям Tier III, из безопасного и защищенного облака, с возможностью масштабировать сервис.

«Сегодня как никогда актуальны сервисы для обеспечения дистанционной работы. Мы оперативно реагируем на потребности рынка и предлагаем заказчикам целый комплекс решений, которые обеспечивают высокий уровень безопасности, доступности необходимых сервисов, скорость подключения, удобство работы и коммуникации на всех уровнях», – сказал руководитель технической дирекции «Айтеко» Дмитрий Чиндяскин.



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