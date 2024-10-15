Российским Android-разработчикам больше не нужно покупать тонны смартфонов. Создан сервис для заочного тестирования

Selectel запустил собственную Ферму мобильных устройств. Она позволяет Android-разработчикам удаленно тестировать свои приложения на различных устройствах без необходимости физического владения ими.

Мобильная ферма от Selectel

Оператор ЦОД (центры обработки данных) Selectel представил новый сервис для разработчиков мобильных приложений – Ферма мобильных устройств. Сервис позволяет удаленно тестировать приложения для смартфонов под управлением Android.

В ЦОД Selectel установлены смартфоны под управлением Android различных моделей. Клиент компании через браузер получает доступ к ним, может загружать на них свои приложения в форме apk-файлов и видеть результат их работы.

Как говорит директор по продуктам Selectel Константин Ансимов, при разработке мобильных приложений существуют задачи, где традиционного тестирования на эмуляторах не достаточно. Особенно это важно для разработчиков, которые создают продукты для крупных компаний: у них миллионы пользователей с различными устройствами, на которых приложения должны работать корректно.

Если же компания-разработчик будет создавать свой парк мобильных устройств, ей придется решать множество проблем: нести расходы на покупку устройств и их обслуживание, создавать для них отдельную стойку, передавать от одной команды другой, обеспечивать удаленный доступ и утилизацию.

До конца года Selectel планирует добавить в своей Ферме поддержку iOS-устройств, увеличить парк доступных Android-устройств, разработать API для управления устройствами и сделать автотесты при помощи Appium (кроссплатформенный инструмент для автоматизации разработки приложения под Android).

Мнения экспертов

Руководитель отдела мобильной разработки ИТ-компании SimbirSoft Андрей Лезин отмечает, что указанная функциональность довольно популярна среди разработчиков мобильных приложений — как среди фрилансеров, так и компаний, которые специализируются на разработке программного обеспечения.

«С уверенностью можно сказать, что спрос определенно будет, так как ни разработчикам, ни компаниям невыгодно держать свои фермы устройств, а строить их еще и дорого, - считает Лезин. - Ранее подобные услуги предоставляла компания Amazon, из небольших сервисов на ум приходит Appetize. Но если услугами первых после их ухода из России воспользоваться сложно, то вторая площадка не предоставляет достаточного разнообразия устройств, ограничиваясь флагманами от Google».

Возможные проблемы при создании мобильных ферм

Мобильные фермы — это востребованные среди крупных компаний решения для тестирования приложений на реальных устройствах, говорит владелец продукта «Сфера.Мобильная ферма» Роман Радович.

Они позволяют ускорить вывод новых сервисов и проверку обновлений, снижают риск ошибок при их запуске, а также сокращают затраты на проверку приложений — примерно до 60%.

«Востребованность такого продукта определяет еще и то, насколько большой парк устройств он поддерживает и обеспечивает ли подключение гаджетов под управлением различных ОС — Android и iOS, последних из которых на российском рынке по-прежнему достаточно много, - рассказал Радович. - Кроме того, смартфоны могут иметь разное железо, что также важно учитывать при создании мобильных ферм, поскольку обеспечить вариативность устройств с точки зрения выбора, процессоров, экранов и версий ОС — непростая задача».