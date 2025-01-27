Важенин Дмитрий
|27.01.2025
|«Инферит FinOps» выходит на маркетплейс SEA: платформа «Клаудмастер» стала доступна для большего числа компаний 1
|24.09.2012
|Softline защитила персональные данные энергетической компании «Бийскэнерго» 1
Важенин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 2817 1
|СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336624, в очереди разбора - 772203.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.