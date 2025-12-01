Разделы

Цифровизация Внедрения Инфраструктура Облака
|

Faberlic взяла под контроль облачную инфраструктуру и снизила затраты с помощью «Инферит FinOps»

Разработчик решений в области управления облачными затратами «Инферит FinOps» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) помог Faberlic повысить эффективность финансового контроля облачной ИТ-инфраструктуры за счет внедрения платформы «Клаудмастер».

Faberliс использует гибридную модель облачной инфраструктуры, где 80% мощностей — в приватных облаках, а 20% — в публичных. Из-за этого возникали сложности с контролем расходов: не было полной картины затрат, отсутствовал единый учет ресурсов.

Ручной сбор данных занимал до одной недели и требовал вовлечения как финансовых, так и ИТ-специалистов. Все это вело к трудностям в планировании. Компании требовалось решение, которое упростит финансовое управление облачной ИТ-инфраструктурой и соберет воедино данные о потреблении ресурсов, разрозненные между несколькими системами виртуализации.

Для этого Faberliс выбрала «Клаудмастер» от «Инферит FinOps». On-premise-версию платформы интегрировали в инфраструктуру заказчика. Решение позволило объединить все данные по потреблению в одном месте и дало целостное представление о затратах в облаках. Это, в свою очередь, повысило прозрачность процессов и помогло оптимизировать расходы.

«“Клаудмастер” помог нам добиться контроля над облачной инфраструктурой. Руководителям отделов стало удобнее планировать бюджет, а у нас появился информативный инструмент, который понятен и ИТ, и финансистам», — отметил Сергей Ковалев, системный администратор компании «Эксперт» (ГК Faberliс).

Таким образом заказчику удалось взять под единый финансовый контроль более 90% гибридной инфраструктуры, ускорить в 5 раз сбор аналитики по расходам каждого отдела и автоматизировать отчетность, сократив срок ее подготовки с одной недели до одного дня.

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом
цифровизация

Ключевыми возможностями «Клаудмастер», наиболее ценными для работы, Faberlic назвала аналитические срезы по виртуальным машинам (ВМ) и отделам компании, которые позволили точно аллоцировать затраты. Детализированная информация по каждой ВМ обеспечила понимание ценности ресурсов для бизнеса.

После внедрения решения «Инферит FinOps» сотрудники Faberlic оценили прозрачность расходов на 7 из 10 — ранее этот показатель, по их мнению, равнялся 0. Главным результатом стало не просто сокращение затрат, а качественное изменение подхода к управлению ИТ-ресурсами. Руководители подразделений смогли самостоятельно планировать бюджеты, благодаря автоматизированным отчетам и аналитике улучшилось взаимодействие между финансовым отделом и ИТ.

«Faberlic получила мощный on-premise-инструмент для управления сложной инфраструктурой, который помогает принимать обоснованные решения о ее оптимизации и развитии. Теперь у компании полный финансовый контроль над локальными ресурсами и публичными облаками. Для крупных игроков с распределенными нагрузками это критически важно», — сказал Дмитрий Важенин, директор по развитию бизнеса «Инферит FinOps» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

Сроки отгрузки жестких дисков во всем мире достигли двух лет. Облачные гиганты вовсю скупают SSD, провоцируя новый дефицит

Тигран Погосян, IconGroup: В ряде случаев мы готовы заменить оборудование в срок до четырех часов круглосуточно

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

Иван Оселедец, профессор РАН: В некоторых областях уровень внедрения ИИ у нас сильно выше, чем в других странах

Amazon и Google докладывают Nvidia о своих новинках, потому что их могут оставить без столь нужных GPU

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще