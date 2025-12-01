Faberlic взяла под контроль облачную инфраструктуру и снизила затраты с помощью «Инферит FinOps»

Разработчик решений в области управления облачными затратами «Инферит FinOps» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) помог Faberlic повысить эффективность финансового контроля облачной ИТ-инфраструктуры за счет внедрения платформы «Клаудмастер».

Faberliс использует гибридную модель облачной инфраструктуры, где 80% мощностей — в приватных облаках, а 20% — в публичных. Из-за этого возникали сложности с контролем расходов: не было полной картины затрат, отсутствовал единый учет ресурсов.

Ручной сбор данных занимал до одной недели и требовал вовлечения как финансовых, так и ИТ-специалистов. Все это вело к трудностям в планировании. Компании требовалось решение, которое упростит финансовое управление облачной ИТ-инфраструктурой и соберет воедино данные о потреблении ресурсов, разрозненные между несколькими системами виртуализации.

Для этого Faberliс выбрала «Клаудмастер» от «Инферит FinOps». On-premise-версию платформы интегрировали в инфраструктуру заказчика. Решение позволило объединить все данные по потреблению в одном месте и дало целостное представление о затратах в облаках. Это, в свою очередь, повысило прозрачность процессов и помогло оптимизировать расходы.

«“Клаудмастер” помог нам добиться контроля над облачной инфраструктурой. Руководителям отделов стало удобнее планировать бюджет, а у нас появился информативный инструмент, который понятен и ИТ, и финансистам», — отметил Сергей Ковалев, системный администратор компании «Эксперт» (ГК Faberliс).

Таким образом заказчику удалось взять под единый финансовый контроль более 90% гибридной инфраструктуры, ускорить в 5 раз сбор аналитики по расходам каждого отдела и автоматизировать отчетность, сократив срок ее подготовки с одной недели до одного дня.

Ключевыми возможностями «Клаудмастер», наиболее ценными для работы, Faberlic назвала аналитические срезы по виртуальным машинам (ВМ) и отделам компании, которые позволили точно аллоцировать затраты. Детализированная информация по каждой ВМ обеспечила понимание ценности ресурсов для бизнеса.

После внедрения решения «Инферит FinOps» сотрудники Faberlic оценили прозрачность расходов на 7 из 10 — ранее этот показатель, по их мнению, равнялся 0. Главным результатом стало не просто сокращение затрат, а качественное изменение подхода к управлению ИТ-ресурсами. Руководители подразделений смогли самостоятельно планировать бюджеты, благодаря автоматизированным отчетам и аналитике улучшилось взаимодействие между финансовым отделом и ИТ.

«Faberlic получила мощный on-premise-инструмент для управления сложной инфраструктурой, который помогает принимать обоснованные решения о ее оптимизации и развитии. Теперь у компании полный финансовый контроль над локальными ресурсами и публичными облаками. Для крупных игроков с распределенными нагрузками это критически важно», — сказал Дмитрий Важенин, директор по развитию бизнеса «Инферит FinOps» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).