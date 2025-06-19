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PolyService Полисервис
Мария Самусева, Генеральный директор, PolyService Конференция CNews 27.02.2025 | Москва "Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025"
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|Производители противопожарных ИT-систем: Национальный режим в госзакупках не работает 1
|10.03.2025
|Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру 1
|09.04.2009
|13 апреля в Москве откроется выставка MIPS 2009 1
PolyService и организации, системы, технологии, персоны:
|Дмитриев Александр 40 1
|Жилов Валерий 2 1
|Аистов Виктор 1 1
|Митус Александр 1 1
|Дмитриев Кирилл 111 1
|Осипов Александр 90 1
|Осипов Дмитрий 2 1
|Кабаков Ярослав 61 1
|Каськов Валентин 12 1
|Павелко Станислав 5 1
|Важенин Дмитрий 5 1
|Татаренко Игорь 17 1
|Анисов Ян 20 1
|Петелин Николай 7 1
|Челидзе Джимшер 34 1
|Косачев Роман 3 1
|Погребняков Сергей 1 1
|Благонадеждин Владимир 1 1
|Самусева Мария 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149889 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17542 1
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