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PolyService Полисервис

PolyService - Полисервис

 

Мария Самусева, Генеральный директор, PolyService Конференция CNews 27.02.2025 | Москва "Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025"

УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Производители противопожарных ИT-систем: Национальный режим в госзакупках не работает 1
10.03.2025 Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру 1
09.04.2009 13 апреля в Москве откроется выставка MIPS 2009 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

PolyService и организации, системы, технологии, персоны:

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Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2598 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5048 1
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3247 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14216 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49437 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16774 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6476 1
Паспорт - Паспортные данные 2606 1
Аудит - аудиторский услуги 2836 1
Айсберг - Eisberg 184 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2072 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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