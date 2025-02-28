Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169833
ИКТ 13229
Организации 10372
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3396
Системы 25172
Персоны 72694
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Павелко Станислав



28.02.2025 R-Style Softlab представила свой опыт по оптимизации цифровой инфраструктуры на конференции CNews 1
02.08.2024 Beeline Cloud завершил проект миграции и модернизации ИТ-инфраструктуры R-Style Softlab 1
18.03.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
06.10.2011 Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко доверил Trend Micro обеспечение ИБ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Павелко Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 655 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 34 1
Телеком Биржа 20 1
Git in sky - Жить в небе 10 1
Trend Micro 604 1
Основа Холдинг ГК 26 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 457 1
Московский академический Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 7 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12827 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1077 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12590 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3137 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10314 1
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 190 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10174 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 492 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2742 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11136 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9400 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5811 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6211 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8632 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16211 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1750 1
Оцифровка - Digitization 4587 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14465 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12736 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5292 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6756 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7451 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9451 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3973 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1138 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1487 1
Кибербезопасность - URL Filtering - URL Фильтрация 62 1
Управляемость - Manageability 1740 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2504 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2244 1
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 19 1
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 8 1
Kaspersky Hosted Security 16 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 1
Trend Micro Smart Protection Network 39 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 102 1
Шайдулов Рустам 3 1
Караваева Юлия 1 1
Кононов Вячеслав 2 1
Полькин Василий 3 1
Авдеев Алексей 9 1
Ежов Василий 42 1
Тульчинский Станислав 57 1
Кондратьев Сергей 21 1
Карапетян Ара 1 1
Турция - Турецкая республика 2378 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6184 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2399 1
Импортозамещение - параллельный импорт 493 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 860 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2963 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2028 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343855, в очереди разбора - 766321.
Создано именных указателей - 169833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще