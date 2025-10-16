Разделы

Самусева Мария


СОБЫТИЯ


16.10.2025 Может ли импортозамещение быть экономически выгодным 1
10.03.2025 Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Самусева Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3187 1
PolyService - Полисервис 4 1
Selectel - Селектел 434 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 675 1
ICL ГК 441 1
Т8 НТЦ 102 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 43 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 48 1
Системы и Технологии ГК 111 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 738 1
ССТ - Специальные системы и технологии 20 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 42 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1140 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 534 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17092 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7443 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9217 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4823 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 339 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12864 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6734 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16882 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11816 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30954 1
Оцифровка - Digitization 4858 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3426 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11215 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26861 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56087 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1501 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16596 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5753 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33429 1
DevOps - Development и Operations 1027 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8055 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22486 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31575 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2009 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22676 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25713 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 324 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4021 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3392 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5448 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1160 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 874 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12220 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12075 1
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 59 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 178 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4227 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12065 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 794 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 36 1
Selectel - SelectOS 10 1
Linux OS 10739 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1328 1
Microsoft Windows 16200 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1243 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 25 1
Selectel ЦОД 25 1
Microsoft WSUS - Microsoft Windows Server Update Services - Microsoft SUS - Microsoft Software Update Services 31 1
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 7 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 127 1
1С:MES - Кабельный завод 6 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 205 1
Митус Александр 1 1
Дмитриев Кирилл 115 1
Осипов Александр 91 1
Осипов Дмитрий 2 1
Кабаков Ярослав 62 1
Каськов Валентин 18 1
Павелко Станислав 5 1
Важенин Дмитрий 5 1
Татаренко Игорь 19 1
Анисов Ян 31 1
Петелин Николай 7 1
Челидзе Джимшер 42 1
Косачев Роман 5 1
Погребняков Сергей 1 1
Благонадеждин Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154642 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9486 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9969 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5219 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6153 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25600 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3332 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54361 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14833 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50693 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17199 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6795 1
Паспорт - Паспортные данные 2700 1
Аудит - аудиторский услуги 3010 1
Айсберг - Eisberg 188 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2126 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393389, в очереди разбора - 732287.
Создано именных указателей - 184513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

