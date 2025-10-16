Получите все материалы CNews по ключевому слову
Самусева Мария
СОБЫТИЯ
|16.10.2025
|Может ли импортозамещение быть экономически выгодным 1
|10.03.2025
|Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру 1
Самусева Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3214 1
|Митус Александр 1 1
|Дмитриев Кирилл 115 1
|Осипов Александр 91 1
|Осипов Дмитрий 2 1
|Кабаков Ярослав 62 1
|Каськов Валентин 18 1
|Павелко Станислав 5 1
|Важенин Дмитрий 5 1
|Татаренко Игорь 19 1
|Анисов Ян 31 1
|Петелин Николай 7 1
|Челидзе Джимшер 42 1
|Косачев Роман 5 1
|Погребняков Сергей 1 1
|Благонадеждин Владимир 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393389, в очереди разбора - 732287.
Создано именных указателей - 184513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.