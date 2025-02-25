Косачев Роман
|25.02.2025
|Колибри-АРМ — генеральный партнер конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025» 1
|29.10.2024
|ICL Services и Wone IT заключили партнерское соглашение 1
Косачев Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 123 1
|Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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