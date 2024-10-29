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ICL Services и Wone IT заключили партнерское соглашение

Продуктово-сервисная компания ICL Services, разработчик системы для управления рабочими местами «Колибри-АРМ», заключила партнерское соглашение с системным интегратором Wone IT. В рамках сотрудничества Wone IT сможет продвигать продукт «Колибри-АРМ» среди заказчиков, став партнером «Колибри-АРМ».

Новое партнерство подтверждает начало сотрудничества компаний, нацеленное на интеграцию передовых технологий в области автоматизации управления рабочими местами в ИТ-инфраструктуры заказчиков и продолжение активного продвижения системы «Колибри-АРМ» через партнерские каналы.

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«Мы видим в Wone IT надежного партнера, который эффективно представит наш продукт на рынке, и уверены, что его экспертиза поможет успешно внедрить «Колибри-АРМ» в бизнес заказчиков, – отметил Роман Косачев, руководитель команды разработки «Колибри-АРМ». – Сегодня мы уже наметили первый крупный совместный проект по импортозамещению инфраструктуры рабочих мест в одном из ведущих банков страны».

«Включение «Колибри-АРМ» в наш продуктовый портфель — стратегически важный шаг на пути к предоставлению клиентам максимально широкого спектра корпоративных ИТ-решений от российских разработчиков. Мы заинтересованы в выстраивании долгосрочного партнерства и развитии компетенций, необходимых для внедрения продуктов вендора», – отметил Михаил Тверитнев, директор департамента инфраструктурных решений Wone IT.

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