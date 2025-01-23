Щелканова Наталья
Щелканова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Хост ГК - HostVM 47 2
|SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 17 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
|Softline - Софтлайн 2814 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4088 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144310 2
|Великобритания - Лондон 2387 1
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