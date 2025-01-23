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Щелканова Наталья



23.01.2025 CMP-платформа «Нимбиус» теперь официально поддерживает виртуализацию HostVM 1
12.01.2024 HOSTVM и компания «Роса» успешно провели испытания своих решений на совместимость 1
24.02.2022 Softline объявляет о партнерстве с разработчиком систем виртуализации 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Щелканова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Хост ГК - HostVM 47 2
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 17 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Softline - Софтлайн 2814 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4088 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6090 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1431 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13117 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 877 1
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 213 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 297 1
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HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29698 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 364 1
SharxDC SharxDesk 3 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 71 1
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 20 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 118 1
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 39 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
НТЦ ИТ Роса - Барий - Linux 36 1
SharxDC SharxBase 14 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 104 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 177 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 80 1
Гришин Александр 22 1
Кадомский Вячеслав 46 1
Шамрай Константин 4 1
Корсаков Денис 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 2
Великобритания - Лондон 2387 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5102 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6058 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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