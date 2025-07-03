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Подтверждена HostVM совместимость HostVM VDI с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и HostVM объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СУБД Postgres Pro Enterprise и Postgres Pro Standard 17 версии с решением HostVM VDI.

HostVM предлагает решения для оптимизации ИТ-инфраструктуры предприятий любого масштаба. Платформа виртуализации HostVM, в том числе и решение для виртуализации рабочих столов HostVM VDI, включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России (№4407), что подтверждает ее соответствие требованиям российского законодательства и обеспечивает безопасность данных.

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Безопасность

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 разработок, обеспечивающих надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Обеспечение совместимости HostVM VDI с Postgres Pro позволяет нашим клиентам создавать надежные и эффективные ИТ-инфраструктуры, отвечающие самым высоким требованиям», — отметила Наталья Щелканова, руководитель группы по работе с партнерами и заказчиками HostVM.

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