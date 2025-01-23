CMP-платформа «Нимбиус» теперь официально поддерживает виртуализацию HostVM

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» и HostVM объявили о совместимости своих решений. «Нимбиус» поддерживает платформу виртуализации HostVM, на базе которой теперь можно создавать и публиковать готовые облачные сервисы для пользователей.

«Нимбиус» — это решение класса Cloud Management Platform. Платформа реализует облачный подход к управлению ИТ на существующей инфраструктуре компании по модели Infrastructure-as-a-Code. Она позволяет централизованно управлять частными и гибридными облачными средами, автоматизировать жизненный цикл ИТ-услуг и ускорить процесс предоставления пользователям ресурсов ИТ-инфраструктуры.

HostVM предназначена для виртуализации приложений, серверов и рабочих станций, предоставляя возможность построения полноценной инфраструктуры виртуализации с применением отечественного ПО. В основе виртуализации HostVM лежит гипервизор KVM. Платформа была создана в 2016 г., активно развивается и на данный момент уже отличается разнообразием доступных сервисов и инструментов.

Команда «Лаборатории Числитель» на собственных стендах протестировала работоспособность платформы «Нимбиус» при интеграции с платформой виртуализации HostVM. В ходе испытаний были проверены: подключение платформы виртуализации, управление виртуальными ресурсами, публикация типовых сервисов IaaS и PaaS (Platform as a Service), а также выполнение Day-2-операций.

«Пользователи, выбирающие “Нимбиус” в качестве решения для создания частных и гибридных облаков, теперь имеют возможность подключать платформу виртуализации HostVM и разворачивать на ней любые сервисы. Таким образом, мы расширили спектр поддерживаемых платформ виртуализации, предоставив заказчикам возможность выбора или одновременного использования нескольких решений», — отметил Александр Чистов, директор по развитию «Лаборатории Числитель».

«Сотрудничество с компанией “Лаборатория Числитель” позволит нам предложить пользователям новые возможности для развертывания облачных сервисов. Мы уверены, что наши решения в коллаборации смогут предоставить дополнительные преимущества и обеспечить более эффективное управление ИТ-ресурсами», — сказала Наталья Щелканова, менеджер по работе с партнерами HostVM.