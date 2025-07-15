Решение для управления виртуальными рабочими столами HostVM VDI совместимо с ОС «Альт Виртуализация 10»
Компании HostVM и «Базальт СПО» объявили о совместимости своих продуктов.
Средство виртуализации HostVM VDI прошло тестирование на корректность совместной работы с операционной системой «Альт Виртуализация 10». Результаты испытаний зафиксированы двусторонним сертификатом совместимости.
HostVM VDI — решение для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), виртуализации приложений и организации терминального доступа.
«Альт Виртуализация» — серверная операционная система для предоставления функций виртуализации и контейнеризации в корпоративной инфраструктуре.
Совместное использование этих решений упростит интеграцию в виртуальную среду, повысит продуктивность работы пользователей и обеспечит высокий уровень защиты данных.
«Мы уверены, что совместимость HostVM VDI с ОС семейства «Альт» станет важным шагом к созданию эффективных и безопасных IT-решений для бизнеса. Это сотрудничество принесет значительные преимущества пользователям, стремящихся к оптимизации рабочих процессов», — отметила Наталья Щелканова, руководитель направления по работе с заказчиками и партнерами HostVM.