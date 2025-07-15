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Решение для управления виртуальными рабочими столами HostVM VDI совместимо с ОС «Альт Виртуализация 10»

Компании HostVM и «Базальт СПО» объявили о совместимости своих продуктов.

Средство виртуализации HostVM VDI прошло тестирование на корректность совместной работы с операционной системой «Альт Виртуализация 10». Результаты испытаний зафиксированы двусторонним сертификатом совместимости.

HostVM VDI — решение для построения инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI), виртуализации приложений и организации терминального доступа.

«Альт Виртуализация» — серверная операционная система для предоставления функций виртуализации и контейнеризации в корпоративной инфраструктуре.

BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт»
цифровизация

Совместное использование этих решений упростит интеграцию в виртуальную среду, повысит продуктивность работы пользователей и обеспечит высокий уровень защиты данных.

«Мы уверены, что совместимость HostVM VDI с ОС семейства «Альт» станет важным шагом к созданию эффективных и безопасных IT-решений для бизнеса. Это сотрудничество принесет значительные преимущества пользователям, стремящихся к оптимизации рабочих процессов», — отметила Наталья Щелканова, руководитель направления по работе с заказчиками и партнерами HostVM.

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