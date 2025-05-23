Подтверждена совместимость HOSTVM и RuBackup

Компании «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») и HOSTVM продолжают сотрудничество в рамках партнерской программы Ready for Astra и представляют совместное решение, куда входят серверная виртуализация HOSTVM и система резервного копирования от RuBackup. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Глубокая интеграция решений позволяет автоматизировать управление и защиту корпоративной инфраструктуры, выстроить многоуровневую защиту от потери данных и избежать ошибок, связанных с человеческим фактором. Инструменты RuBackup позволяют работать со средой виртуализации HOSTVM на уровне гипервизора, не требуют установки агентов внутри виртуальных машин и дают преимущество в быстром создании резервных копий и восстановлении любых объемов информации. Следуя рекомендациям разработчиков, пользователи могут быть на 100% уверены, что смогут обеспечить сохранность данных в любой ситуации: при массовой кибератаке, локальном сбое оборудования или даже масштабной природной или техногенной катастрофе.

Обе платформы предоставляют интуитивно понятный интерфейс и функционал для масштабирования в зависимости от потребностей компании. Все это позволяет бизнесу вовремя адаптироваться к меняющимся условиям рынка и сосредоточиться не на рутине, а на развитии.

«Мы рады сообщить, что компания HOSTVM предлагает комплексное решение для клиентов с самыми высокими стандартами организации корпоративной инфраструктуры и входит в число партнеров «РуБэкап». Благодаря интеграции наших продуктов клиенты могут быть уверены, что информация, которую они хранят и обрабатывают на своих виртуальных машинах и в средах, находится под надежной защитой. Пользователи могут оценить гибкость, удобство и простоту, надежность совместного решения. Вместе с коллегами из HOSTVM мы создаем новые стандарты надежности и безопасности», — сказал Кирилл Вихровский, генеральный директор компании «РуБэкап».

«Сотрудничество HOSTVM и RuBackup открывает новые возможности для тех, кто стремится обеспечить безопасность своих данных и повысить эффективность бизнес-процессов. Мы верим, что совместимость наших решений станет ключевым фактором для многих компаний, желающих минимизировать риски и оптимизировать управление информационными ресурсами», — сказала Наталья Щелканова, руководитель направления по работе с заказчиками и партнерами HOSTVM.