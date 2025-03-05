Платформа виртуализации HOSTVM совместима с серверами «Рикор»

ГК «Рикор» сообщает, что программное обеспечение платформы виртуализации HOSTVM теперь совместимо с серверными платформами «Рикор» седьмой серии на базе процессоров Intel Xeon третьего поколения. Это обновление позволяет клиентам оптимизировать управление виртуализированными средами и улучшить общее качество обслуживания. Об этом CNews сообщили представители ГК «Рикор».

HOSTVM предлагает инструменты для виртуализации, позволяя пользователям максимально эффективно использовать ресурсы своих серверов. С новой поддержкой серверов и серверных платформ «Рикор» клиенты смогут воспользоваться преимуществами производительности и масштабируемости, которые предлагают устройства седьмой серии на базе процессоров Gen3.

Рикор Платформа виртуализации HOSTVM совместима с серверами «Рикор»

«Совместимость с платформой «Рикор» открывает новые горизонты для пользователей HOSTVM. Мы уверены, что это сотрудничество обеспечит нашим клиентам персонализированные решения, которые помогут им достигать своих бизнес-целей с помощью современных технологий виртуализации», — сказала Наталья Щелканова, руководитель группы по работе с партнерами и заказчиками HOSTVM.

«Серверная платформа седьмой серии — это универсальное решение для облачных инфраструктур и корпоративных систем. Устройство является удобным инструментом для решения задач заказчиков из всех областей экономики и бизнеса, а с подтверждением совместимости с платформой виртуализации HOSTVM оно становится доступным для еще большего количества заказчиков», — отметил Сергей Куприянов, вице-президент «Рикор».

Серверы «Рикор» в корпусах седьмой серии на базе Gen3 были разработаны для обеспечения производительности в условиях современных бизнес-операций. Среди ключевых особенностей: полная локализация производства, модульная конструкция, позволяющая адаптировать сервер под индивидуальные потребности различных организаций, возможность горячей замены критически важных компонентов (Hot Swap) без перезагрузки системы и функционал удаленного управления.