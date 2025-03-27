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1С Первый Бит БИТ.Аутентификатор


27.03.2025 Компания HOSTVM и «Первый Бит» объявляют о заключении технологического партнерства 1
31.10.2024 Единый пропуск для ИT-систем: 2fa-решение от «Первого Бита» включили в реестр российского ПО 1
09.11.2023 «Первый бит» выпустил систему двухфакторной аутентификации для бизнеса 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

1С Первый Бит и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2091 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 823 2
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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