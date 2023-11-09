«Первый бит» выпустил систему двухфакторной аутентификации для бизнеса

ИТ-интегратор «Первый бит» выпустил on-premise-систему двухфакторной аутентификации «Бит.аутентификатор». Она позволяет бизнесу защитить свои данные, организовав простую и безопасную авторизацию сотрудников или клиентов в корпоративные системы.

В 2022 г. с киберугрозами столкнулось 65% российских компаний, а в первом квартале 2023 количество кибератак выросло в 2 раза. 4% от всех инцидентов составили ситуации, в которых злоумышленники получили доступ к конфиденциальным данным, украв аккаунт кого-то из сотрудников. Этих случаев можно было бы избежать, если компании использовали бы двухфакторную аутентификацию.

Для защиты личных данных двухфакторная аутентификация давно стала стандартом. Электронная почта, приложения банков, государственные услуги — все эти сервисы либо требуют использовать её при каждом входе, либо предлагают в качестве опции, чтобы обезопасить свой аккаунт.

В то же время для контроля доступа пользователей к корпоративным системам этот механизм используют гораздо реже. Получается, личная информация сейчас защищена надёжнее, чем данные бизнеса, отмечают в «Первом бите».

Максим Горин, руководитель ИТ-департамента центрального московского офиса ИТ-интегратора «Первый бит» сказал: «По данным «Ростелекома», злоумышленникам всё реже удаётся украсть чей-то рабочий аккаунт: за год доля таких кибератак уменьшилась с 18% до 4%. Это свидетельство того, что «двухфакторка», наконец, набирает популярность и в бизнес-среде. Значит, компании, которые её ещё не используют, не просто рискуют своими данными, но и упускают конкурентное преимущество. Мы создавали «Бит.аутентификатор» для собственных целей — нужно было что-то простое, удобное и надежное. Теперь мы готовы поделиться им с клиентами».

«Бит.аутентификатор» — это система двухфакторной аутентификации для сайтов, удаленного доступа, VPN, корпоративной почты и множества других решений. Сервис совместим с Microsoft Remote Desktop Server, Microsoft Internet Information Services, программами «1С», Outlook Web Access и веб-сайтами.

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Это on-premise-решение, встраиваемое в ИТ-инфраструктуру клиента. «Бит.аутентификатор» не обрабатывает и не хранит логины, пароли и другие конфиденциальные данные, но при этом автоматически обновляется, всегда оставаясь надежным и безопасным.

Система встраивается поверх основного метода аутентификации, а не заменяет его. Каждую попытку входа пользователь должен будет подтвердить по другому каналу связи — нажатием кнопки в Telegram-боте или мобильном приложении, которое уже доступно в Google Play и скоро появится в App Store.

Максимальный объём пользовательской базы «Бит.аутентификатора» не ограничен. Он прост и гибок в эксплуатации, подходит для большинства технических решений и легко масштабируется.

Настраивать права доступа к любым системам можно через единую панель управления. Это ведёт к уменьшению издержек на администрирование каталогов. Меньше рабочего времени будет уходить и на обработку заявок на сброс паролей — после внедрения их количество упадёт в несколько раз.