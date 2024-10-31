Единый пропуск для ИT-систем: 2fa-решение от «Первого Бита» включили в реестр российского ПО

Система двухфакторной аутентификации «БИТ.Аутентификатор» от интегратора эффективных ИТ- решений «Первый Бит» включена 28 октября 2024 г. в реестр российского программного обеспечения (№ 24551), что подтверждает высокое качество и надежность продукта, а также соответствие современным требованиям информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Двухфакторная аутентификация – это простой способ снизить зависимость безопасности любых корпоративных систем от комбинации «логин – пароль», повысить безопасность чувствительных данных и защититься от взломов.

«БИТ.Аутентификатор» – система двухфакторной аутентификации для сайтов, веб-приложений, Linux среды, Windows среды, VPN и множества других решений. Сервис легко встраивается в сеть и помогает защитить учетные записи от несанкционированного доступа.

После внедрения решения «БИТ.Аутентификатор», в процесс входа в рабочие сервисы добавится один простой шаг: после ввода пароля пользователь подтверждает свою попытку входа нажатием кнопки в мобильном приложении или чат-боте в Telegram. Таким образом, чтобы попасть в защищенный ИТ-контур, злоумышленникам нужно не только получить пароль сотрудника, но и иметь полный доступ к его смартфону.

Настройка и запуск системы занимают всего несколько часов. Опциональная интеграция с кадровыми системами помогает обеспечить дополнительный уровень безопасности и повысить удобство управления доступами сотрудников.

«Сервис «БИТ.Аутентификатор» распространяется по гибкой модели. Компании могут приобрести on-premise вариант для размещения внутри своей локальной ИТ-архитектуры или получить лицензию по схеме Software as a Service (SaaS), чтобы пользоваться аутентификатором, развернутым на серверах компании «Первый Бит», — сказал руководитель департамента информационных технологий компании «Первый Бит» Максим Горин.

Благодаря этому, продукт подходит как для малых предприятий, так и для крупных корпораций.

Также двухфакторная аутентификация помогает защититься от фишинговых и брутфорс-атак, избежать потенциальных финансовых и репутационных потерь, повысить уровень доверия клиентов. Помимо этого, использование решения от Первого Бита помогает соответствовать гостребованиям по информационной безопасности, что особенно важно для компаний в регулируемых отраслях.

На текущий момент в реестре отечественного ПО размещено порядка 40 программных продуктов компании «Первый Бит», что говорит о высоком уровне ИТ-компании, высокой экспертной оценке и ответственном разработчике, чьи решения соответствуют всем стандартам российского Минцифры.