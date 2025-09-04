Разделы

ПО Софт
|

HOSTVM VDI и TrafficSoft ADC: Совместимость для стабильной работы пользователей с виртуализованными ресурсами

HOSTVM, российский разработчик решений для виртуализации, и компания TrafficSoft, разработчик высокопроизводительных сетевых решений, объявляют об успешном завершении тестирования совместимости HOSTVM VDI и TrafficSoft ADC. Независимое тестирование проводили специалисты OCS Distribution на собственных демо-стендах компании. Результаты испытаний подтвердили корректность работы и совместимость продуктов, что позволит организациям обеспечить работу инфраструктуры виртуальных рабочих мест в режиме высокой доступности. Об этом CNews сообщили представители TrafficSoft.

HOSTVM VDI предоставляет организациям возможность централизованного управления виртуальными рабочими столами, что снижает затраты на ИТ, упрощает администрирование и повышает безопасность данных.

TrafficSoft ADC является контроллером доставки приложений, который обеспечивает балансировку нагрузки на уровнях L3, L4, L7, а также глобальную балансировку (GSLB), распределяя трафик между серверами, чтобы обеспечить стабильную работу системы и избежать перегрузок.

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства
Цифровизация

«Совместимость HOSTVM VDI и TrafficSoft ADC – это важный шаг в развитии экосистемы наших решений. Мы уверены, что данная совместимость позволит нашим клиентам обеспечить высокий уровень надежности работы пользователей VDI», – отметила Наталья Щелканова, руководитель направления по работе с заказчиками и партнерами HOSTVM.

«Совместимость решений HOSTVM VDI и TrafficSoft ADC открывает новые возможности для создания надежной и высокодоступной инфраструктуры виртуальных рабочих месткритически важной для современного бизнеса. Мы рады предложить клиентам HOSTVM простое и проверенное решение для балансировки нагрузки, которое обеспечит стабильную и бесперебойную работу виртуальных рабочих столов даже в периоды пиковых нагрузок», — сказал Денис Кожевников, директор по работе с ключевыми клиентами TrafficSoft.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса

ИТ-«внучка» «Ростелекома» хочет провести IPO до конца 2025 года

CNews — 25 лет лидерства

Критические «дыры» в контроллерах Copeland ставят под угрозу промышленные холодильники по всему миру

Программное обеспечение «Турбо» получило сертификат ФСТЭК России

Выпущен рабочий стол для Linux и BSD «почти неотличимый» от macOS. Теперь любой ноут можно превратить в MacBook

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: