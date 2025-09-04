HOSTVM VDI и TrafficSoft ADC: Совместимость для стабильной работы пользователей с виртуализованными ресурсами

HOSTVM, российский разработчик решений для виртуализации, и компания TrafficSoft, разработчик высокопроизводительных сетевых решений, объявляют об успешном завершении тестирования совместимости HOSTVM VDI и TrafficSoft ADC. Независимое тестирование проводили специалисты OCS Distribution на собственных демо-стендах компании. Результаты испытаний подтвердили корректность работы и совместимость продуктов, что позволит организациям обеспечить работу инфраструктуры виртуальных рабочих мест в режиме высокой доступности. Об этом CNews сообщили представители TrafficSoft.

HOSTVM VDI предоставляет организациям возможность централизованного управления виртуальными рабочими столами, что снижает затраты на ИТ, упрощает администрирование и повышает безопасность данных.

TrafficSoft ADC является контроллером доставки приложений, который обеспечивает балансировку нагрузки на уровнях L3, L4, L7, а также глобальную балансировку (GSLB), распределяя трафик между серверами, чтобы обеспечить стабильную работу системы и избежать перегрузок.

«Совместимость HOSTVM VDI и TrafficSoft ADC – это важный шаг в развитии экосистемы наших решений. Мы уверены, что данная совместимость позволит нашим клиентам обеспечить высокий уровень надежности работы пользователей VDI», – отметила Наталья Щелканова, руководитель направления по работе с заказчиками и партнерами HOSTVM.

«Совместимость решений HOSTVM VDI и TrafficSoft ADC открывает новые возможности для создания надежной и высокодоступной инфраструктуры виртуальных рабочих мест — критически важной для современного бизнеса. Мы рады предложить клиентам HOSTVM простое и проверенное решение для балансировки нагрузки, которое обеспечит стабильную и бесперебойную работу виртуальных рабочих столов даже в периоды пиковых нагрузок», — сказал Денис Кожевников, директор по работе с ключевыми клиентами TrafficSoft.