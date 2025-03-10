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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170358
ИКТ 13264
Организации 10410
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Петелин Николай


10.03.2025 Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру 1
01.10.2024 Нужен ли клиентам цифровой банк 1
04.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
16.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября 1
20.07.2016 Банк «Точка» полностью обновил мобильное приложение для iOS 1
15.01.2016 Банк для предпринимателей «Точка» обновил интернет-банк 2
25.01.2008 ГК «Хост» обеспечит непрерывность бизнеса «Банка24.ру» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Петелин Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 394 3
Ланит - Lansoft - Лансофт 51 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 3
IBM - International Business Machines Corp 9451 2
Терн ГК - Tern Group 77 2
Dell EMC 5037 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
Хост ГК 37 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12849 1
Broadcom - VMware 2382 1
8295 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 128 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
TeamViewer 122 1
AnyDesk Software GmbH 33 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 50 1
Фора Банк 58 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 486 3
Синара Банк - ДелоБанк 37 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 459 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Альфа-Банк 1782 2
Абсолют Банк 234 2
Банк24.ру 60 1
Русский стандарт Банк 445 1
Левобережный Банк 8 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13908 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5340 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28004 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1034 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25592 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29996 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24353 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11260 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 838 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2486 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1085 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 751 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20933 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6162 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4192 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4242 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13987 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2540 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2038 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 871 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7141 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 378 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28006 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1283 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12848 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2029 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3938 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11154 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9469 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 764 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1911 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1507 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 588 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 281 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 3
Google Android 14100 2
Apple iOS 7863 2
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 124 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 132 1
Google Play - Google Store - Android Market 3313 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 713 1
Linux OS 10052 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 676 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
IBM DataPower 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 1
Сбер - SOWA шлюз безопасности 6 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Colvir Software Solutions - Colvir Banking System 4 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 974 1
Трушков Роман 7 3
Сварник Павел 21 3
Горошко Евгений 3 3
Тульчинский Станислав 57 3
Гребеник Геннадий 38 3
Семенников Антон 8 3
Балдин Даниил 5 3
Вандышев Дмитрий 3 3
Куракина Анастасия 3 3
Федоров Константин 7 3
Бакланов Станислав 2 2
Юринская Ольга 3 2
Данилова Алина 2 2
Алексеев Влад 7 1
Борискин Александр 12 1
Григорук Александр 1 1
Федечкин Эдуард 55 1
Carroll Lewis - Кэрролл Льюис 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5808 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4880 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11034 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24332 3
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 315 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3234 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8640 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5134 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14568 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1383 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1262 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 947 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6763 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1964 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 684 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 868 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3182 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2032 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345460, в очереди разбора - 764764.
Создано именных указателей - 170358.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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