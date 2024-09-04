Разделы

Безопасность Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость Поддержка ИТ-отрасли
|

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2024», которая состоится 12 сентября.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2024», которая состоится 12 сентября.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Среди спикеров конференции:

Павел Сварник, исполнительный директор по технологической стратегии, «МТС Банк»;
Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, Россельхозбанк;
Геннадий Гребеник, директор по трансформации, «Фора-Банк»;
Роман Трушков, директор департамента кредитного анализа корпоративных клиентов, «Абсолют Банк»;
Антон Семенников, директор по цифровому развитию, Делобанк;
Николай Петелин, руководитель направления цифровых сервисов, малый бизнес, Росбанк;
Евгений Горошко, технический директор-руководитель группы развития платформы сайта, банк «Уралсиб»;
Анастасия Куракина, руководитель дирекции развития розничных продуктов, банк «Уралсиб»;
Станислав Бакланов, куратор направления цифрового бизнеса и инноваций, Альфа-Банк;
Дмитрий Вандышев, владелец продукта Platform V SOWA, «СберТех»;
Даниил Балдин, менеджер по продукту, «СберТех»;
Константин Федоров, эксперт по развитию продуктов на платформе LDM|LANSOFT;
Ольга Юринская, руководитель отдела продаж, RuDesktop;
Алина Данилова, Selectel;
представитель компании Tern Group.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок банковской цифровизации

Технологии для финсектора

  • АБС — вчера, сегодня, завтра.
  • От legasy решений к цифровым банковским платформам.
  • Как повысить клиентоцентричность.
  • Цифровые услуги для бизнеса.
  • Банки как площадка для получения госсервисов.
  • Настоящее и будущее биометрических сервисов.
  • Искусственный интеллект в финансовых организациях.
  • Можно ли доверять данные облакам.
  • Собственная разработка ПО — инструменты и возможности.
  • Главные вопросы к ИТ-компаниям.

Проекты в финансовом секторе

  • Крупнейшие проекты в финансовых организациях: разбираем кейсы.
  • Банковские приложения для граждан и организаций.
  • Борьба с киберпреступниками — важнейшая задача.

Актуальная информация доступна на странице мероприятия.

Глава Мингосуправления, ИТ и связи Московской области в интервью CNews — о вызовах цифровизации региона
ит в госсекторе

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Конференция CNews «Импортозамещение цифровых решений 2024» состоится 3 октября

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Телеграм-канал «CNews Конференции» начал работу

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS