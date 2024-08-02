Beeline Cloud завершил проект миграции и модернизации ИТ-инфраструктуры R-Style Softlab

Beeline Cloud реализовал проект по миграции и модернизации ИТ-инфраструктуры компании R-Style Softlab, разработчика программного обеспечения для финансовой сферы и системного интегратора. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

В связи с ростом и разработкой новых продуктов, а также реализацией стратегии цифровой трансформации, R-Style Softlab потребовалась модернизация серверного оборудования и миграция рабочих нагрузок в выделенный центр обработки данных. Серверное помещение в головном офисе компании больше не отвечало требованиям по охлаждению оборудования, мощности и каналам связи.

Beeline Cloud предложил комплексное решение, включающее размещение оборудования, организацию L2-каналов связи на основе технологии VPLS, доступ в интернет и защиту от DDoS-атак. Основной этап миграции был выполнен в кратчайшие сроки: менее чем за две недели.

R-Style Softlab перенесла ключевые бизнес-процессы в надежный ЦОД Beeline Cloud, где сейчас размещены core-инфраструктура и продуктовые сервисы компании. Внедрение услуги защиты от DDoS-атак позволило компании защитить свои системы от киберугроз.

Гибкая схема сетевой инфраструктуры на базе технологии VPLS обеспечила высокую производительность и гибкость взаимодействия между региональными площадками. В будущем R-Style Softlab планирует развернуть ключевые продукты в облаке Beeline Cloud, соответствующем требованиям регуляторов по безопасности данных.

«Для нас важно, чтобы наши клиенты могли развивать свой бизнес, полагаясь на надежные и безопасные решения от Beeline Cloud», - сказал Сергей Кондратьев, коммерческий директор Beeline Cloud.

«Команда провайдера обеспечила нам оперативный доступ в дата-центр. Мы смогли в кратчайшие сроки перевезти оборудование и запустить корпоративные сервисы, а все возникающие вопросы мгновенно решались с командой поддержки. Это больше, чем партнерское, — это настоящее человеческое отношение», - отметил директор Управления технологического развития R-Style Softlab Станислав Павелко.