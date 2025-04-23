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Платформа «Клаудмастер» от «Инферит FinOps» запускает FinOps-решение для Kubernetes

Платформа «Клаудмастер», разработанная «Инферит FinOps» (ГК Softline) для оптимизации расходов на облака, представила новое FinOps-решение для пользователей Kubernetes (K8s). Теперь компании могут подключать кластеры K8s и получать полную картину расходов — от уровня отдельных namespace (пространство имен) до кластеров. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Kubernetes — это программное обеспечение для оркестровки контейнеризованных приложений. Интеграция с Kubernetes расширяет стандартные аналитические возможности «Клаудмастер», что открывает новый потенциал для финансового контроля и оптимизации затрат в облачной инфраструктуре.

Теперь пользователи могут получать детальные отчеты с группировкой по кластерам и namespace, сопоставлять расходы с данными из счета облачного провайдера, вести учет аллоцированных затрат и точно распределять бюджеты внутри организации. Такой подход обеспечивает максимальную прозрачность использования ресурсов.

FinOps-инструмент поможет выявить скрытые траты и избыточное потребление, а также обосновано принимать решения по оптимизации. Это особенно актуально для компаний с активным использованием микросервисной архитектуры, где контроль за расходами в распределенной среде требует специализированных инструментов.

«Kubernetes используют многие наши клиенты, и мы стремились создать продукт, который органично встроится в их инфраструктуру. Запуск FinOps-решения для K8s — это шаг к полной прозрачности облачных расходов на всех уровнях. Мы уверены, что новая функциональность будет надежной опорой для тех, кто стремится к финансовой зрелости в управлении облаком», — отметил Дмитрий Важенин, директор по развитию «Клаудмастер».

Команда «Клаудмастер» продолжает развивать возможности платформы. В ближайших релизах планируется запуск рекомендаций по оптимизации облачных ресурсов на основе анализа расходов, а также реализация более глубокой детализации расходов — до уровня деплойментов и подов. Это обеспечит еще более точное распределение затрат и позволит компаниям эффективнее управлять ресурсами в Kubernetes-среде.

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