СОБЫТИЯ

03.02.2026 Власти остановили развитие туристической ГИС, которая обошлась бюджету в полмиллиарда 6
07.11.2024 Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024 2
27.08.2024 Неделя до начала полноценной работы ГИС «Электронная путевка». Что делать туроператорам, чтобы не закрыться 2
22.05.2020 Бывший ИТ-директор «Почты России» стал послом МИДа по цифровой трансформации 1
22.09.2017 Ростуризм и «Астерос» объявили о запуске открытого тестирования «Электронной путевки» 4
12.09.2017 «Астерос» «стопроцентно победил» в суде, но заплатит штраф в 56 млн 4
20.12.2016 «Электронная путевка» выходит на финишную прямую: завершен центральный этап проекта 3
20.05.2016 «Артек» запускает автоматизированную систему распределения путевок 1
25.11.2015 «Астерос»: прототип информационной системы «Электронная путевка» успешно апробирован туроператорами 3
01.07.2015 Стартовал первый этап проекта по созданию ИС «Электронная путевка» 4
08.06.2015 Из нескольких именитых интеграторов со второй попытки выбран создатель ИС для Ростуризма 2

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 642 7
Megatec - Мегатек 6 3
Stins Coman - Стинс Коман - Стинс Коман Корпорейшн - Стинс Коман Интегрированные Решения 109 2
Аэронавигатор 7 2
Корус Консалтинг ГК 1363 2
Selectel - Селектел 456 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 2
Artwell - Артвелл 16 1
Ростелеком 10396 1
SAP SE 5455 1
Восход ФГБУ НИИ 688 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 1
Microsoft Corporation 25318 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1707 1
9095 1
Oracle Corporation 6896 1
БАРС Груп 562 1
TerraLink - ТерраЛинк 289 1
Neoflex - Неофлекс 246 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 348 1
Код Безопасности 710 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 105 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
Flant - Флант 157 1
Hystax - Хайстекс 18 1
Инфокомпас 14 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 3
ITM Group 12 3
Топ-Реставрация 1 2
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 17 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 659 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1518 1
ВЭБ Лизинг 4 1
Восточно-Европейский инвестиционный банк 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8288 1
Почта России ПАО 2263 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 1
ВТБ Лизинг 68 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 435 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 200 1
Расчетная палата РТС НКО 6 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 110 1
Russia.Travel - Национальный туристический портал 3 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6330 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2826 2
Евросоюз - EIB - European Investment Bank - Европейский инвестиционный банк 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13001 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3409 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5024 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1094 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 271 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2265 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 492 1
4CIO 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17179 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8782 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2510 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 3
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 484 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1052 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4691 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17163 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3073 2
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 437 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 616 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1375 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 2
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1361 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Google Android устройства-девайсы 806 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1038 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 526 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1182 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10141 1
DDR - Double data rate 2937 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12404 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 803 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 32 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1560 1
Amazon OpenSearch 35 1
Selectel ML-платформа 8 1
Selectel - SelectOS 12 1
Megatec - Мастер-Тур 4 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 607 1
Apple iOS 8308 1
Linux OS 10996 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 87 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 164 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 218 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 99 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 105 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 135 1
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 27 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 48 1
HAProxy - сервис балансировки трафика 16 1
Selectel ЦОД 25 1
Денисов Алексей 20 5
Медведев Дмитрий 1664 5
Сафонов Олег 11 3
Корнеев Сергей 84 2
Вахруков Дмитрий 4 1
Каспржак Алексей 1 1
Шиченко Дмитрий 1 1
Мишустин Михаил 750 1
Левин Леонид 133 1
Васильева Татьяна 9 1
Кирюшин Сергей 90 1
Любимов Олег 52 1
Уваров Алексей 12 1
Савельев Виталий 55 1
Волков Алексей 54 1
Андрющенко Светлана 7 1
Шевченко Игорь 10 1
Тугов Александр 16 1
Ансимов Константин 35 1
Сидоренко Валерий 12 1
Окулов Валерий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1711 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 361 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Федеральный закон 132-ФЗ, 49-ФЗ, 318-ФЗ - Об основах туристской деятельности в Российской Федерации 2 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Финансовый сектор - Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 140 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 487 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 88 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5898 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3396 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1159 1
Ведомости 1285 1
BCG - Boston Consulting Group 112 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 235 1
Selectel TechDay 6 1
