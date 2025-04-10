Выручка Selectel от облачных инфраструктурных сервисов выросла на 32% по итогам 2024 года

Компания Selectel, провайдер ИТ-инфраструктуры, подводит итоги 2024 г. и публикует аудированную финансовую отчетность по МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Ключевые показатели за 2024 г.

Выручка Selectel увеличилась на 29% год к году до 13,2 млрд руб., в том числе, выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов1 выросла на 32% год к году до 11,4 млрд руб., что соответствует прогнозам по росту рынка IaaS (infrastructure as a service, инфраструктура как сервис).

Количество клиентов Selectel достигло 27,8 тыс. на конец 2024 г. Рост клиентской базы (+3,8 тыс. клиентов) ускорился в два раза по сравнению с 2023 г.

Показатель скорректированной EBITDA2 вырос на 24% год к году до 7,0 млрд руб., что соответствует рентабельности по скорр. EBITDA 53%.

Чистая прибыль в 2024 г. выросла на 19% до 3,3 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли составила 25%.

Долговая нагрузка остается на комфортном уровне. Отношение чистого долга к скорр. EBITDA составило 1,9х на 31 декабря 2024 г.

Выручка Selectel от облачных инфраструктурных сервисов выросла на 32% по итогам 2024 года

Генеральный директор Selectel Олег Любимов: «Рост выручки на 29% в 2024 г. при сохраняющемся в течение последних лет высоком уровне рентабельности подтверждает устойчивость нашей бизнес-модели. При этом выручка от облачных инфраструктурных сервисов, ключевого направления Selectel, растет еще более высокими темпами — на 32% год к году. Такая динамика обусловлена высоким спросом на услуги Selectel на фоне общей цифровизации российской экономики. В конце 2024 г. мы приобрели Servers.ru — комплементарный нам бизнес с перспективной клиентской базой. Сделка будет способствовать росту масштабов бизнеса и усилению лидерских позиций Selectel на рынке облачных инфраструктурных сервисов. В 2025 г. мы продолжим расширение мощностей собственных дата-центров — в эксплуатацию будет введена первая очередь дата-центра Юрловский в Москве на 1000 стойко-мест. Это позволит сохранить темпы развития и эффективно отвечать на растущий спрос со стороны текущих и новых клиентов. Наша цель — долгосрочно поддерживать аналогичные темпы роста без снижения показателя рентабельности».

Выручка

Структура выручки

Выручка от продажи облачных инфраструктурных сервисов, на которые приходится 87% доходов компании, составила 11,4 млрд руб., что на 32% выше, чем в 2023 г., и отражает стабильно растущий спрос на облачную ИТ-инфраструктуру среди российского бизнеса. Общая выручка компании по итогам 2024 г. выросла на 29% к 2023 г. до 13,2 млрд руб.

Клиенты

Клиентскую базу Selectel пополнили 3,8 тыс. новых компаний. Количество клиентов составило 27,8 тыс. на 31 декабря 2024 г.

В частности, Selectel реализовал проект для компании КАМА: предоставил производительную вычислительную инфраструктуру, на базе которой ведется разработка ИТ-сервисов первого серийного российского электромобиля «Атом». А также помог девелоперу Level Group сократить расходы на инфраструктуру на 30% за счет миграции в частное облако.

Распределение выручки между крупными, средними и малыми клиентами остается диверсифицированным. За отчетный период все группы клиентов показали рост выручки, однако наибольший темп роста сохраняется у крупных клиентов — 48% год к году. Selectel сохраняет низкую концентрацию выручки — на топ-5 клиентов приходится 15% выручки компании.

Что касается профиля компаний, использующих сервисы Selectel, традиционные лидеры сохраняются — 63% приходится на клиентов из сфер ИТ, ритейл и медиа. Среди отраслей, которые наращивали темпы использования облаков, — девелопмент (в 1,5 раза год к году), ритейл (в 1,5 раза) и медиа (в 1,4 раза).

Операционные расходы и скорректированная EBITDA

Операционные расходы (себестоимость выручки, административные и коммерческие расходы) по итогам 2024 г. составили 6,5 млрд руб.

Показатель скорректированной EBITDA вырос на 24% до 7,0 млрд руб. Рентабельность по скорр. EBITDA осталась на высоком уровне в 53%. Снижение показателя на 2 п.п. по сравнению с 2023 г. вызвано увеличением коммерческих расходов, направленных на привлечение клиентов и увеличение потенциала продаж.

Чистая прибыль

Чистая прибыль Selectel увеличилась на 19% до 3,3 млрд руб. вслед за ростом скорр. EBITDA. Рентабельность по чистой прибыли составила 25%.

Инвестиции

Selectel продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры дата-центров и серверное оборудование, что обеспечивает новые мощности под растущие объемы бизнеса. Капитальные затраты за 2024 г. составили 5,9 млрд руб. и в основном включали: 3,8 млрд руб. на серверное оборудование, увеличение обусловлено ускорением роста масштабов бизнеса и выручки, а также низкой базой 2023 г; 1,9 млрд руб. на развитие инфраструктуры дата-центров c ростом в 1,7 раза год к году в связи с активной фазой развития новой площадки дата-центра «Юрловский» в 2024 г.

Денежный поток и долговая нагрузка

За 2024 г. скорректированный свободный денежный поток4 составил -0,4 млрд руб. против 1,3 млрд руб. годом ранее, что обусловлено активными инвестициями в будущий рост.

При этом долговая нагрузка остается на комфортном уровне. Показатель «чистый долг/скорр. EBITDA» составил 1,9х на 31 декабря 2024 г. по сравнению с 1,4х на конец 2023 г. В расчете показателя долговой нагрузки не участвует скорр. EBITDA Servers.ru (ООО «Единая сеть») за период с 1 января по 20 декабря 2024 г., в то время как чистый долг включает задолженность, связанную с выплатой в рамках приобретения Servers.ru в декабре 2024 г.

Ключевые новости в рамках отчетного периода и после

Серверная операционная система SelectOS. Запустили собственную серверную операционную систему корпоративного класса на базе Linux. SelectOS предлагает широкий набор заранее настроенного и оптимизированного серверного ПО. Решение позволяет клиентам снизить нагрузку на ИТ-специалистов, предоставляя инструменты для управления и технической поддержки, при этом обеспечивает безопасность, контроль и оптимизацию расходов.

Собственная серверная платформа. Представили платформу серверного оборудования под брендом Selectel. Клиенты могут арендовать его в дата-центрах Selectel, а также использовать on-premise по модели аренды. Это особенно актуально для компаний Enterprise-сегмента с высокими требованиями к контуру размещения ИТ-инфраструктуры.

Регистратор доменов. Получили аккредитацию регистратора доменов в зонах RU и РФ, расширив список инструментов по управлению ИТ-инфраструктурой. Новая опция даст возможность зарегистрировать новые, а также перенести и продлить действующие доменные имена как для физических лиц, так и для бизнеса любого масштаба.

Inference-платформа. Начали бета-тестирование собственной Inference-платформы. Она предназначена для упрощения запуска ML-моделей в промышленную эксплуатацию и ускорения их работы. Новый сервис за несколько минут позволяет развернуть готовую ML-модель на вычислительных мощностях Selectel без привлечения разработчиков.

Мобильная ферма. Ввели в коммерческую эксплуатацию ферму мобильных устройств. Решение позволяет клиентам автоматизировать и ускорить процесс тестирования приложений на разных мобильных устройствах, повысив при этом качество продуктов и сократив время их вывода на рынок. Команды мобильной разработки смогут удаленно отлаживать и тестировать приложения на большом количестве различных девайсов.

Готовое облако «1С». Запустили готовое облако «1С» — платформенный сервис, ориентированный на оптимизацию работы с приложениями «1С». Решение особенно актуально для крупных предприятий, которые работают с системами «1С», а также аутсорс-разработчиков и администраторов систем «1С».