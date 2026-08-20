IdM, IAM или PAM? Разбираемся в системах управления доступом

Нередко возникают ситуации, когда под словами «нам нужен IdM» специалисты ИТ- и ИБ-направлений подразумевают в том числе необходимость автоматизировать функции, реализуемые IAM- или PAM-системами. Бывает и наоборот, например, когда в ходе разговора про IAM- и PAM-системы оказывается, что компании требуется функциональность IdM. Специалисты «Инфосистемы Джет» рассказывают, как не запутаться и выбрать нужное решение для обеспечения безопасного и эффективного управления доступом.

Вместо вступления: почему важно договориться о понятиях

Если назрел вопрос автоматизации управления доступом и ощущается неопределенность в том, какие задачи требуется закрыть в первую очередь и какими средствами это лучше сделать, предлагаем разобраться в возможных вариантах.

IdM — для автоматизации бизнес-процессов управления правами доступа.

IAM — для аутентификации в системы.

PAM — для контроля и фиксации действий привилегированных пользователей (администраторов) в системах.

Identity Management (IdM). Управление жизненным циклом учетных записей

IdM обеспечивает следующие функции:

Управление жизненным циклом учетных записей и прав доступа в целевых системах (в соответствии с ролевыми моделями). IdM получает информацию из кадровой системы и автоматически изменяет доступ и атрибуты пользователей при приеме, переводе, увольнении и подобном.

Автоматизация создания, согласования и исполнения заявок. IdM предоставляет специализированный портал, позволяющий запросить и согласовать предоставление прав доступа в целевые системы, регистрацию внешних пользователей и технологических УЗ, сброс паролей. Согласованные заявки исполняются автоматически.

Автоматизация контрольных процедур. IdM обеспечивает процессы пересмотра прав доступа, хранит информацию о том, кто, когда и почему права получил, обнаруживает несогласованные права доступа.

IdM — это всегда про бизнес-процессы, их аудит и проектирование. При правильном подходе к проекту команда внедрения проводит серьезный аудит действующих в компании бизнес-процессов, после чего проектирует целевые процессы управления доступом и настраивает их в IdM-системе. Единственная из трех названных систем, которую едва ли получится успешно внедрить без участия бизнес-аналитика в проекте.

Какие проблемы действительно закрывает IdM?

Сотрудники простаивают в ожидании необходимых прав доступа в системы при приеме на работу или переводе.

Администраторы систем перегружены задачами по управлению правами доступа.

После увольнения сотрудников не все учетные записи блокируются.

У сотрудников накапливаются избыточные права доступа.

В системах обнаруживаются бесхозные учетные записи (в том числе сервисные УЗ без владельцев).

В компании нет единого источника данных о пользователях-подрядчиках и их правах доступа, состав и срок действия полномочий плохо контролируются.

В компании нет единого источника данных о правах доступа пользователей, аудит доступа занимает слишком много времени.

Что НЕ входит в основные функции IdM?

Аутентификация пользователей (это IAM).

Контроль сессий привилегированных пользователей (это PAM).

Обнаружение неактивных учетных записей (в большинстве случаев это IAM).

Управление паролями привилегированных УЗ (это PAM).

Управление тонкими правами внутри целевых систем.

Identity & Access Management (IAM). Централизованная аутентификация при доступе в приложения

Основная задача IAM: контроль аутентификации и авторизации пользователей при доступе в информационные системы.

IAM обеспечивает следующие основные функции:

Сквозная аутентификация (Single Sign-On — SSO). Благодаря SSO можно пройти аутентификацию один раз, а затем получать доступ к защищенным ресурсам без необходимости повторно вводить учетные данные.

Многофакторная аутентификация. В рамках обеспечения доступа к информационным системам в IAM настраиваются сценарии аутентификации с помощью различных факторов и методов. IAM, как правило, содержат в своем составе широкий набор методов аутентификации. Если же в компании уже функционирует решение по многофакторной аутентификации, например, для обеспечения доступа к VPN, то IAM может быть интегрирован с данным решением, используя его функционал при контроле доступа в системы.

Авторизация. В случае успешной аутентификации IAM проверяет наличие у пользователя необходимых прав доступа для входа в конкретную информационную систему. Если соответствующих прав нет, IAM отказывает во входе.

Помимо вышеперечисленного IAM обеспечивает дополнительный функционал:

Адаптивная аутентификация. Сценарий аутентификации может автоматически адаптироваться исходя из критериев. Примером таких критериев могут служить: атрибуты пользователя; время доступа; геолокация пользователя.

Аудит. IAM хранит информацию обо всех попытках входа пользователей в информационные системы. Эти события безопасности могут передаваться в SIEM организации и использоваться в рамках общего мониторинга информационной безопасности.

Восстановление доступа. IAM дает возможность пользователям самостоятельно восстанавливать пароли в централизованном хранилище (например, в корпоративном LDAP-каталоге) без привлечения службы технической поддержки. IAM позволяет при восстановлении доступа более достоверно определить, что доступ восстанавливает именно владелец учетной записи, а не мошенник. Для этого IAM использует имеющиеся в его наборе методы аутентификации (например, код на SMS или TOTP-код на мобильное приложение и подобное).

Управление сессиями. IAM хранит информацию о наличии сессии пользователей в информационных системах. IAM автоматически следит за длительностью сессии, а также позволяет администраторам в случае необходимости прервать сессию пользователя, принуждая его повторно пройти аутентификацию.

Особняком стоит вопрос, где организовать сброс пароля при наличии в компании IAM- и IdM-систем. IAM восстанавливает пароль в централизованном хранилище пользователей (LDAP-каталоге), так как далее вход в прикладные ИС не потребует ввода пароля. При этом IAM предоставляет self-service для сброса пароля персональных доменных УЗ с использованием различных методов аутентификации (например, код на SMS или TOTP-код на мобильное приложение и прочее). IdM же позволяет восстанавливать пароль для всех ИС, в которых он управляет учетными записями, но с условиями. В отличие от процесса в IAM, для восстановления доступа в домен через IdM пользователю придется обратиться за помощью к тому, кто может зайти в IdM и запросить для него сброс пароля. Но если доступ в домен у пользователя есть и ему требуется сбросить пароль от какой-либо дополнительной УЗ, это он может сделать самостоятельно в личном кабинете IdM. За смену паролей привилегированных УЗ отвечает система PAM.

Какие проблемы закрывает IAM?

Сотрудникам необходимо запоминать большое количество паролей.

Сотрудники используют одинаковые пароли, либо хранят их на видном месте.

Служба ТП загружена запросами на восстановление доступа.

Необходимо обеспечивать доступ к системам компании для внешних партнеров или с помощью внешних систем (соцсети, банки, Госуслуги).

Нужен контроль доступа в информационные системы на основе контекста (геолокация, устройство, время).

Необходим аудит доступа пользователей в системы (кто, куда и с какого устройства зашел).

Что НЕ входит в основные задачи IAM?

Управление учетными записями и правами доступа в ИС (это IdM).

Контроль сессий и управление паролями привилегированных УЗ в ИС (это PAM).

Автоматический вход в приложения под привилегированными УЗ (это PAM).

Privileged Access Management (PAM). Предоставление и контроль доступа к системам с привилегированными полномочиями

Система PAM предназначена для контроля и управления доступом администрирующего персонала и внешних подрядчиков с повышенными привилегиями (далее — привилегированные пользователи) к информационным системам Заказчика.

Основные задачи PAM:

Регистрация действий привилегированных пользователей, подключающихся к ИС с использованием привилегированных УЗ.

Предотвращение несанкционированного доступа к привилегированным УЗ.

Обеспечение аутентификации для доступа администраторов к ИС с использованием привилегированных УЗ.

PAM обеспечивает следующий функционал:

Контроль сессий привилегированных пользователей до компонентов ИС.

Ограничение действий привилегированных пользователей в сессии, например, настройка запрещенных команд, доступ к локальным дискам, буферу обмена, настройка направлений для передачи файлов и прочее.

Ограничение сессий привилегированных пользователей по времени, Source IP, по максимальному количеству подключений, по длительности сессии и прочее.

Управление паролями привилегированных УЗ.

Создание видеозаписи, снимков экрана и текстового лога сессий привилегированных пользователей.

Поведенческий анализ действий привилегированных пользователей.

Какие проблемы закрывает PAM?

Отсутствует доказательная база для расследования инцидентов.

Не выполняется своевременная смена паролей, используются слабые пароли привилегированных УЗ.

Отсутствует персонификация действий привилегированных пользователей в ИС при использовании общих привилегированных УЗ.

Необходимо ограничение доступа к серверам ИС под привилегированными УЗ на основе времени или Source IP.

Необходимо ограничение действий в сессии привилегированного доступа — реагирование на запрещенные команды, блокировка буфера обмена, проброс дискового пространства и подобное.

Не выстроен контроль согласования привилегированного доступа или доступа к паролям привилегированных УЗ.

Что НЕ является основной задачей PAM?

Аутентификация рядовых пользователей в приложениях ИС (IAM).

Сброс паролей пользовательских УЗ (IdM, IAM).

Управление жизненным циклом привилегированных УЗ (то есть их создание, изменение, блокировка и прочее) (IdM).

Предоставление доступа привилегированным УЗ к компонентам ИС на уровне доменных групп или ИС (это выполняется вручную администратором или на уровне IdM).

В чем разница между IdM , IAM и PAM

Пользовательский доступ:

IdM IAM PAM Управление жизненным циклом пользовательских учетных записей (Joiner-Mover-Leaver) Предоставление прав доступа учетным записям в ИС Сброс паролей пользовательских УЗ Единый вход (SSO) в приложения Многофакторная аутентификация как сервис (MFA) Вход в приложения с помощью систем сторонних организаций (соцсети, Госуслуги, банки) Адаптивная аутентификация при доступе в приложения Аудит попыток входа в приложения Обеспечение единого выхода из приложений (Single logout) Авторизация доступа в приложения на уровне разрешения или запрета входа в приложение Защита доступа к web-сервисам (web-API) Зеленый — штатная функция; Красный — не входит в зону ответственности

Привилегированный доступ:

IdM IAM PAM Управление жизненным циклом привилегированных учетных записей Управление жизненным циклом технических (сервисных) учетных записей Предоставление прав доступа привилегированным учетным записям в ИС Ротация паролей и SSH-ключей привилегированных УЗ Сброс паролей привилегированных УЗ Автоматический вход в ОС и приложения под привилегированными УЗ Многофакторная аутентификация при получении привилегированного доступа (реализация 2FA или SSO для аутентификации в PAM) (2FA в PAM может быть реализована встроенными средствами) Контроль и запись сессий привилегированных пользователей, ограничение действий в рамках сессии Подстановка паролей сервисных УЗ в скрипты и приложения с использованием API (в случае хранения сервисных УЗ в PAM) Зеленый — штатная функция; Красный — не входит в зону ответственности

Помимо различий в функциональности и назначении систем, различаются, конечно, и подходы к внедрению, сложность и сроки. Так, IdM внедряется 10–30 месяцев, IAM — 6–10 месяцев, PAM — 6–12 месяцев.

Интеграция — ключ к полной картине

К задаче автоматизации управления доступом как таковой большинство компаний приходит уже при существенном уровне зрелости процессов ИБ и немалой численности персонала. Но следующий шаг в сторону максимальной эффективности и безопасности — выстраивание единой системы управления доступом, совместное использование систем. Исходя из нашего опыта, в таких комплексных проектах внедрения IdM, IAM и PAM можно выделить несколько типовых сценариев их интеграции.

IdM –> IAM: IdM создает учетные записи в каталоге. IAM читает из каталога логин, пароль и группы доступа учетной записи и аутентифицирует пользователя в управляемой системе. На основании членства пользователя в группе каталога IAM сможет провести авторизацию доступа в ИС: разрешить или запретить вход.

IdM –> PAM: управление жизненным циклом привилегированной УЗ и назначенными на нее правами доступа в ИС.

IAM –> PAM: IAM может выступать как точка входа для аутентификации привилегированных пользователей и администраторов системы PAM в веб-интерфейсе PAM (SSO + MFA).

В какой последовательности внедрять решения?

Универсального ответа на этот вопрос нет. Можно пойти поэтапным путем и сначала внедрить IAM для идентификации и аутентификации пользователей. IAM в сравнении с IdM позволяет показать «быстрые победы» при меньших объемах пользователей. В зрелых компаниях можно запараллелить проекты или начать с IdM, чтобы сперва навести порядок в учетных записях и правах доступа. Так или иначе, эти темы граничат друг с другом. PAM можно внедрять независимо от наличия IdM/IAM.

Экспертная помощь на этапе анализа требований позволит сделать правильный выбор в конкретной ситуации, сэкономить ресурсы и обойти грабли.

Заключение и выводы

IdM, IAM и PAM — это три разных инструмента для разных задач. Рынок сложился таким образом, что полноценного универсального решения «3 в 1» или даже «2 в 1» на сегодняшний день не существует. Надежда решить все проблемы одной системой приведет, скорее, к покупке сырого решения, не отличающегося необходимой гибкостью. К выбору стоит подходить внимательно, опираясь на конкретные бизнес-задачи, требования безопасности и зрелость процессов.

Если фокус направлен на снижение трудозатрат, ручное управление доступом, обеспечение своевременного предоставления и отзыва доступа, исключение бесхозных учетных записей и избыточных полномочий — грамотное внедрение IdM с этим поможет.

Если необходимо решить проблему множества логинов и паролей, контролировать доступ в приложения, сделать вход в них более удобным для пользователей — это обеспечит IAM.

Если необходимы контроль сессий администраторов, автоматизация управления паролями привилегированных УЗ для повышения их надежности, а также их сокрытие от администраторов — это позволит реализовать PAM.