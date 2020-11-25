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Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel ввел в эксплуатацию 1100 стоек

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Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel запустил два новых модуля дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге. Всего в эксплуатацию введены 1,1 тыс. стоек. Стоимость проектов более $20 млн. Большая часть стойко-мест уже заполнена клиентами.

Введенные в эксплуатацию модули — одни из самых современных на данный момент дата-центров на рынке с точки зрения технологий, заявляют в Selectel. Новая инфраструктура дата-центров позволит сэкономить до 40% на их эксплуатации в перспективе на 20 лет.

Большая часть стоек уже законтрактована клиентами, что отражает потребности рынка и высокий спрос на услуги дата-центров. По прогнозам компании, введенные в эксплуатацию модули дата-центра «Берзарина» (Москва) и дата-центра «Цветочная-2» (Санкт-Петербург), будут полностью заполнены к середине 2021 г. Общая стоимость проекта по расширению дата-центров составила более $20 млн.

«Ввод в эксплуатацию новых стоек позволил нам занять устойчивое четвертое место на рынке дата-центров по количеству стойко-мест. Однако этот показатель не характеризует бизнес Selectel в полной мере, так как мы не только оператор дата-центров, но и провайдер ИТ-инфраструктуры. В отличие от многих конкурентов 70% стоек мы заполняем не оборудованием клиентов, а собственными серверами, используемыми для предоставления IaaS-, PaaS-сервисов и других облачных решений. Последние 5 лет ежегодный рост выручки компании составляет более 40%. Есть все основания полагать, что в следующем году этот тренд сохранится», — сказал Алексей Еременко, директор по инфраструктуре Selectel.

Отвечая на потребности рынка и сложившийся высокий спрос на услуги дата-центров, компания уже начала строительство нового модуля в московском дата-центре, его запуск запланирован на 2021 г. Петербургский дата-центр также будет укрупняться. Прогнозируемая дата выхода в эксплуатацию — I квартал 2022 г.



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