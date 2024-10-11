Российский телеком-провайдер создал собственные серверы и ОС

Оператор ЦОД Selectel представил собственную линейку серверов и ОС на базе Linux Debian. Создание собственных инфраструктуры решений несет для телеком-компаний как плюсы, так и минусы, предупреждают эксперты.

Серверы Selectel

Оператор центров обработки данных (ЦОД) Selectel представил собственные инфраструктурные продукты. Первый из них - собственная линейка серверов. В компании утверждают, что за десять лет собрали более 50 тыс. серверов, что позволило получить достаточную компетенцию.

Серверы Selectel работают на процессорах Intel Xeon 6 Sierrra Forest, в которых поддерживается до 144 серверов и до 144 потоков. Правда, в данной линейке процессоров нет поддержки технологии Hyper Trading, но они отлично подходят для виртуализации, говорит директор компании по продуктам Константин Ансимов. В будущем сервера будут работать на процессорах Intel Xeon 6 Grante Rapids, в которых поддерживается до 86 ядер и до 172 потоков.

Система охлаждения обеспечивает 16 тыс. оборотов в минуту. В серверах поддерживается оперативная память DDR 5 с тактовой частотой 6,4. ГГц Пропускная способность составляет 1,3 Тб/с, максимальный объем памяти - 8 Тбайт на платформу. .

В серверах используется шина PCI Gewn 5 с пропускной способностью 32 Тб/с. на один платформу поддерживается до 176 линий. Также компания ведет разработку собственного BIOS. на вопрос о месте сборке серверов Ансимов ответил, что это - не Россия, и предложил самостоятельно догадаться, в какой стране они собираются. Сервера Selectel используются для собственных облачных продуктов компании. также клиенты могут их брать в аренду в фиксированной и в произвольной конфигурации.

ОС на базе Linux от Selectel

Другой инфраструктурный продукт компании - собственная операционная система (ОС). она создана на базе ОС Linux Debian. Идея создать собственную ОС возникла в связи с тем, что техническая поддержка компании обрабатывает примерно 100 тыс. обращений в год, из которых 15 тыс. связано с проблемами на уровне ОС.

Разработанная компанией ОС относится к Enterprise-уровню. После обращения пользователя в техническую поддержку проблема будет локализована, протестирована в окружении пользователя, а затем подготовлен будет подготовлен патч. В рамках ОС обеспечивается мониторинг тренеров уязвимости, высокий приоритет патчей безопасности и доставка патчей до конечного пользователя.

ОС применяется вместе с веб-сервером Nginx. Показатель RPS (количество запросов в секунду) увеличен в четыре раза, Latency (задержка) - в четыре раза. ОС от Selectel оптимизирована для работы на серверах, разработанных Selectel. О моделях продажи ОС в компании пока не сообщают.

Мнения экспертов

По пути, по которому пошел Selectel, идут много облачные провайдеры, отмечает управляющий директор практики инфраструктурного консалтинг в Axenix Николай Ульрих.

«Начиная с определенного масштаба производства, делать собственное аппаратное обеспечение дешевле, чем покупать чужое, - говорит Ульрих. - Глобальные гиперскейлеры уже более 10 лет занимаются OCP (Open Computer Project - первый в мире открытый проект в области сложного технологического оборудования), что позволяет им сильно экономить на оборудовании, занимаемой площади в дата-центрах и потребляемой электроэнергии. Возможно, логичнее было бы российским провайдерам объединиться и создать единый российский аналог OCP».

Замгендиректора «Сисофт девелопмент» по научной работе Михаил Бочаров говорит, что создание собственных серверов и ОС для телеком-компаний - это вид бизнеса, который имеет свои преимущества и недостатки. «Одним из главных преимуществ является информационная безопасность, которую профессиональный сервер может обеспечить на более высоком уровне, - отмечает Бочаров. - Это особенно важно в условиях постоянно растущих угроз кибербезопасности».

Однако и есть и недостатки, считает Бочаров: все данные, которые передаются на такой сервер, проходят через незащищенную сеть интернет. «И хотя данные будут в большей безопасности на сервере, пока они дойдут до него, может произойти много нежелательных событий, предупреждает эксперт», - предупреждает эксперт.