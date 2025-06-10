Получите все материалы CNews по ключевому слову
ГЭОТАР-Медиа Издательская группа
УПОМИНАНИЯ
ГЭОТАР-Медиа и организации, системы, технологии, персоны:
|К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 30 1
|ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 32 1
|Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 139 1
|ГЭОТАР-Медиа - MedBaseGeotar 1 1
|Горохов Евгений 39 1
|Гусев Александр 37 1
|Шишкин Константин 3 1
|Улумбекова Гузель 2 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149593 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.