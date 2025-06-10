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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 176652
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ГЭОТАР-Медиа Издательская группа


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 Российский издатель «ГЭОТАР-Медиа» и разработчик ИИ-решений «Платформа Третье Мнение» объявили о стратегическом партнерстве для обучения врачей цифровым инновациям 1
04.12.2023 Webiomed интегрируется со справочно-информационной системой MedBaseGeotar 1
20.08.2018 «ГЭОТАР-Медиа» размещает информационные системы в облаке M1Cloud 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

ГЭОТАР-Медиа и организации, системы, технологии, персоны:

К-МИС - К-Скай - K-SkAI 22 1
Stack Group - Стек Групп 166 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3137 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 153 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15125 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2250 1
MedTech - СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений - CDSS - Clinical decision support system 26 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 92 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 420 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16269 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1224 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6916 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5965 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1961 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9692 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 30 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 32 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 139 1
ГЭОТАР-Медиа - MedBaseGeotar 1 1
Горохов Евгений 39 1
Гусев Александр 37 1
Шишкин Константин 3 1
Улумбекова Гузель 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10210 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9107 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4519 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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