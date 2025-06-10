Российский издатель «ГЭОТАР-Медиа» и разработчик ИИ-решений «Платформа Третье Мнение» объявили о стратегическом партнерстве для обучения врачей цифровым инновациям

Началось долгосрочное стратегическое сотрудничество между издательской группой «ГЭОТАР-Медиа» и компанией «Платформа Третье Мнение», российским разработчиком решений на основе искусственного интеллекта в медицине. Об этом CNews сообщили представители «Платформы Третье Мнение».

В рамках партнерства стороны планируют реализовывать существующие и разрабатывать новые образовательные программы по применению технологий искусственного интеллекта и других цифровых сервисов в клинической практике. Основная цель партнерства — сделать сложные технологии понятными, доступными и полезными для врачей и пациентов.

«Наша общая цель – информировать врачей о современных технологиях искусственного интеллекта, демонстрировать их реальные возможности и ограничения, помогать применять новые инструменты в повседневной практике», — сказала на подписании основатель группы «ГЭОТАР» Гузель Улумбекова.

«Мы стоим на пороге новой эры, когда цифровая трансформация становится не просто модным выражением, а частью ежедневной медицинской практики», — сказала генеральный директор компании «Платформа Третье Мнение» Анна Мещерякова.