Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Российский издатель «ГЭОТАР-Медиа» и разработчик ИИ-решений «Платформа Третье Мнение» объявили о стратегическом партнерстве для обучения врачей цифровым инновациям

Началось долгосрочное стратегическое сотрудничество между издательской группой «ГЭОТАР-Медиа» и компанией «Платформа Третье Мнение», российским разработчиком решений на основе искусственного интеллекта в медицине. Об этом CNews сообщили представители «Платформы Третье Мнение».

В рамках партнерства стороны планируют реализовывать существующие и разрабатывать новые образовательные программы по применению технологий искусственного интеллекта и других цифровых сервисов в клинической практике. Основная цель партнерства — сделать сложные технологии понятными, доступными и полезными для врачей и пациентов.

Как российские компании внедряют облачные решения. Отчет

«Наша общая цель – информировать врачей о современных технологиях искусственного интеллекта, демонстрировать их реальные возможности и ограничения, помогать применять новые инструменты в повседневной практике», — сказала на подписании основатель группы «ГЭОТАР» Гузель Улумбекова.

«Мы стоим на пороге новой эры, когда цифровая трансформация становится не просто модным выражением, а частью ежедневной медицинской практики», — сказала генеральный директор компании «Платформа Третье Мнение» Анна Мещерякова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Завьялов, K2 Cloud: Импортозамещение в финсекторе будет оставаться крайне актуальным ближайшие годы

Мошенники с помощью новой схемы украли у российских айтишников больше 14 миллионов

Прайс на автопилоте: как крупный застройщик выстроил ценообразование с помощью ИИ

Власти хотят ввести уголовное наказание за мошенничество с использованием ИИ. Ожидаются сроки до 15 лет

Изучаем аспекты перехода на «1С»: стоимость, сроки, перспективы

Бывшего гендиректора АО «ГЛОНАСС» посадили на четыре года

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще