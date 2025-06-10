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Улумбекова Гузель
УПОМИНАНИЯ
Улумбекова Гузель и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЭОТАР-Медиа - MedBaseGeotar 1 1
|К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 30 1
|ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 32 1
|Гусев Александр 37 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365014, в очереди разбора - 752461.
Создано именных указателей - 176453.
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