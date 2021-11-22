M1Cloud сохранил позиции в десятке крупнейших поставщиков IaaS по версии CNews

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group сохранил свои позиции на рынке поставщиков услуг IaaS, по данным рейтинга «Облачные сервисы 2021» от CNews Analytics. Облачный провайдер M1Cloud занимает восьмое место среди девятнадцати крупнейших игроков рынка, с объемом выручки за услуги IaaS более 1,4 млрд руб.

«Сохранение позиций на рынке облачного сервис-провайдинга – это, по сути, демонстрация эффективности стратегии развития компании, потому что прошлый год был отмечен не только кризисными явлениями, связанными с пандемией, но активным развитием новых сильных игроков из смежных отраслей – телеком-операторов, интернет-компаний и банков. Провайдер M1Cloud не просто смог удержать свои позиции, но и расширил клиентский портфель, а также портфель облачных сервисов», – сказал Евгений Горохов, сооснователь M1Cloud и управляющий директор Stack Group.

2020 г. был очень непредсказуемым с точки зрения развития рынка облаков. Появлялось множество новых запросов на облачные ресурсы от бизнеса, который получил определенные преимущества и начал развиваться на фоне пандемии. С другой стороны, многие отрасли пострадали в периоды локдаунов, и им потребовались оптимизация и перераспределение ресурсов в пользу обеспечения критичных бизнес-процессов. В частности, такими процессами являются обработка и хранение персональных данных в соответствии с законом «О персональных данных», так как это связано с регуляторными рисками для бизнеса.

«В ближайшие годы мы надеемся также сохранять наши позиции за счет выстроенных клиентоориентированных взаимоотношений с заказчиками. Так как во главе нашей стратегии стоит клиент, и мы действуем от его потребностей, постоянно собирая обратную связь и предлагая только те сервисы, которые требуются компаниям для решения их бизнес-задач», – сказал Евгений Горохов.