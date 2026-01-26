Разделы

MSI Cubi MSI CubiNUC серия компьютер-неттопов


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


26.01.2026 Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду 1
13.10.2025 Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера 1
06.10.2025 На портале BI.Zone Threat Intelligence появились раздел «Аналитика» и ИИ-ассистент 1
08.09.2025 Как организовать рабочее пространство и повысить продуктивность на 40% 1
04.12.2024 Чем удобны компактные ПК и какие задачи они позволяют решать 5
28.10.2024 Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж 2
27.08.2024 Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате 3
07.09.2022 Корпоративный сегмент: кто придет на смену уходящим вендорам 1
25.02.2022 Власти США ополчились на Facebook за нелегальное распознавание лиц пользователей 1
22.12.2021 Корпоративные ПК MSI: спектр новой классики 2
17.09.2020 Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM 4
15.11.2019 Создан сверхмощный компьютер на новейших чипах Intel, умещающийся на ладони 7
09.08.2018 7 лучших мини-ПК. Выбор ZOOM 2
10.10.2017 В материнских платах множества производителей есть «дыры», позволяющие взламывать Windows 10 1

Публикаций - 15, упоминаний - 33

MSI Cubi и организации, системы, технологии, персоны:

MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 684 10
Intel Corporation 12568 7
Nvidia Corp 3761 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2109 4
AMD - Advanced Micro Devices 4486 4
Dell EMC 5101 3
Lenovo Group 2370 3
Acer Group - Acer Inc 2669 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1605 2
Microsoft Corporation 25301 2
Apple Inc 12709 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 493 2
Doom Eternal 11 1
Clearview AI 9 1
Meta Platforms 141 1
Liberum Navitas - Либерум Навитас 13 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура 7 1
Meta Platforms - Facebook 4544 1
IBM - International Business Machines Corp 9562 1
HP Inc. 5766 1
Stack Group - Стек Групп 170 1
Cylance 14 1
AMD Graphics Product Group - ATI 964 1
PUBG Corporation 50 1
Pegatron - ASRock 56 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 361 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 9
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13029 8
DDR - Double data rate 2934 8
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4054 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10354 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 2190 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 7
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 792 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4386 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 6
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 568 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18496 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3799 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7695 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31912 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3554 5
Моноблок - Monoblock PC 1047 4
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1547 4
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 519 4
VESA крепления - VESA кронштейн 37 4
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 179 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6325 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 4
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 480 4
Наушники - Headphones 4303 4
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 880 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 3
Просветление оптики - Оптическое просветление - Антибликовое покрытие - Антиблик 350 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3726 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 803 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73617 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2015 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 791 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1359 7
Intel NUC - Next Unit of Computing - Intel Ghost Canyon - Intel Skull Canyon - Intel Phantom Canyon - Intel Hades Canyon - Intel June Canyon - компактный ПК - неттоп - мини-ПК 42 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 5
Microsoft Windows 10 1896 4
Intel Core i - Cерия процессоров 530 4
Intel Core - Семейство процессоров 1238 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 4
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 68 4
Microsoft Windows 11 730 3
Сбер - BI.Zone SOC - BI.Zone Security Operation Center - BI.ZONE SOAR - BI.ZONE IRP - BI.ZONE Incident Response Plan - BI.ZONE DFIR - BI.ZONE Digital Forensics and Incident Response - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 21 2
ASUS VivoMini 5 2
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 67 2
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Cubi ИИ-ассистент 4 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3056 2
Microsoft Windows Hello 207 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 389 2
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 2
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 2
Apple Mac mini - неттоп 196 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 198 2
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 88 2
Intel Boot Guard 7 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 1
Cyberpunk 2077 41 1
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 85 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 120 1
Acer Veriton - серия неттопов 27 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 174 1
HP Elite Slice 9 1
Юнитера Лабс Оптимайзер - Optimizer 9 1
CD Projekt RED - The Witcher - Ведьмак - Компьютерная игра (action) 144 1
Сбер - BI.Zone TDR - BI.Zone Threat Detection and Response 35 1
Digma Pro 68 1
Сбер - BI.Zone EDR - BI.Zone Endpoint Detection and Response - BI.Zone Sensors 34 1
Acer Aspire Revo - Acer Revo - серия неттопов 12 1
Bang&Olufsen - B&O Audio Module 1 1
Transsion Holdings - Tecno Mega Mini 2 1
HP ProDesk - серия ПК 12 1
MSI EyesErgo 2 1
Мустафин Айрат 10 1
Меджлумов Муслим 25 1
Paxton Ken - Пакстон Кен 5 1
Ермолов Александр 2 1
Скулкин Олег 61 1
Зеленков Дмитрий 3 1
Галушкин Олег 182 1
Водясов Алексей 222 1
Горохов Евгений 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 157910 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18321 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 1
Европа 24663 1
Китай - Тайвань 4141 1
США - Техас 1015 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 1
США - Иллинойс 337 1
Ergonomics - Эргономика 1689 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7594 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 931 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1820 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 50 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 678 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 130 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Gartner - Гартнер 3616 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
Black Hat - Конференция 117 1
